Após fortes chuvas, Defesa Civil fará nova avaliação no Sol Nascente

Após as fortes chuvas que atingiram o Distrito Federal nesse fim de semana, a Defesa Civil informou, nesta segunda-feira (20/10), que vai fazer nova avaliação em casas afetadas no Sol Nascente, região diretamente impactada.

Como noticiou o Metrópoles, moradores de quatro casas tiveram de sair momentaneamente de residências da região, que foi diretamente impactada pelo temporal na noite de domingo (19/10).

O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) chegou a interditar a rua do Sol Nascente e a fazer furos em alguns muros para facilitar o escoamento da água, que já chegava na altura da cintura de uma pessoa adulta.

“Uma nova avaliação será realizada hoje no local para acompanhar as condições e possíveis necessidades de intervenção”, informou a Defesa Civil.

Veja imagens dos estragos no Sol Nascente:

Lago Norte

A Defesa Civil também foi acionada após o muro de uma casa cair no Lago Norte. A localização da residência não foi informada. Segundo a pasta, ninguém se feriu e não houve danos à estrutura da casa.

Quem passou pela região também viu árvores caídas por causa da força dos ventos e das chuvas. Veja o vídeo:

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF), a Defesa Civil tem um mapeamento que mostra áreas com potencial de risco em períodos chuvosos. Os locais, porém, não foram informados.

“Com o início do período de chuvas, a Defesa Civil reforçará as ações preventivas, incluindo monitoramento diário das condições meteorológicas, vistoria de pontos críticos de alagamento, e campanhas de orientação à população sobre procedimentos de segurança”, disse o órgão.