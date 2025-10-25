Após gol de Samuel Xavier, Zubeldía comenta importância dos laterais

No Maracanã, o Fluminense voltou a vencer no Campeonato Brasileiro neste sábado (25/10). Pela 30ª rodada da Série A do Brasileirão, o Tricolor despachou o Internacional por 1 x 0, com gol marcado por Samuel Xavier. Zubeldía, técnico da equipe, comentou sobre o uso dos laterais.
“Para nós, os laterais são muito importantes porque, dependendo de como o rival se organiza, nós podemos colocar os laterais ou mais abertos ou mais fechados, esticar um e segurar o outro, trabalhar por dentro… Depende das circunstâncias”, iniciou Zubeldía.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Samuel Xavier comemorando gol pelo Fluminense diante do Internacional
Marcelo Gonçalves/Fluminense2 de 3
Jogadores do Fluminense comemorando gol diante do Internacional
Lucas Merçon e Marcelo Gonçalves/Fluminense3 de 3
Fluminense x Internacional – 30ª rodada do Campeonato Brasileiro
Lucas Merçon e Marcelo Gonçalves/Fluminense
No decorrer da resposta, o treinador comentou a função feita por Samuel Xavier e que o lateral vai muito bem nesse tipo de situação.
“Entendemos que o Samuel poderia atacar e defender por dentro para que os extremos tivessem o campo aberto. O espaço para os laterais apareceriam em linha reta por dentro ou em linha reta por fora, pela faixa, como dizem. O Samuel interpreta muito bem essa situação”, encerrou Zubeldía.
O Fluminense volta a entrar em campo na quarta-feira (29/10). O Tricolor recebe o Ceará pela partida atrasada da 12ª rodada da Série A do Brasileirão, no Maracanã, às 19h.