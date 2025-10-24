Após gravações na Globo, Lucas Leto se envolve em acidente no Rio

Na noite desta quinta-feira (23/10), o ator Lucas Leto sofreu um acidente de carro na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, segundo apuração da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles. De acordo com o relato, o vidro traseiro do veículo que o ator ocupava quebrou após uma moto colidir contra o automóvel, estilhaços atingiram parte do corpo de Lucas, gerando grande susto, embora até o momento não haja confirmação de ferimentos graves.

O acidente aconteceu logo após o artista deixar os Estúdios Globo, onde havia participado das gravações do quadro “Dança dos Famosos”, no Caldeirão com Huck. Segundo fontes ouvidas por Fábia Oliveira, o ator seguia para uma confraternização com colegas de trabalho quando o incidente ocorreu. Apesar do susto, não há confirmação de ferimentos graves, e Lucas teria sido atendido ainda no local.

Testemunhas relataram que o motociclista envolvido também foi socorrido, mas não há detalhes sobre o seu estado de saúde. A colisão provocou lentidão momentânea na via, uma das principais da região, e atraiu a atenção de quem passava pelo local.

Lucas Leto, conhecido por sua atuação em produções da TV Globo e por sua participação recente no “Dança dos Famosos”, ainda não se pronunciou publicamente sobre o ocorrido. Nas redes sociais, fãs demonstraram preocupação e desejaram melhoras ao ator. Até o momento, a assessoria de Lucas não emitiu nota oficial sobre o acidente.