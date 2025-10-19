19/10/2025
Após homem morrer, esposa grávida e sogra pedem ajuda para sustentar os sete filhos do casal

Em um desabafo emocionado, a avó das crianças contou que o neto chegou a pedir pão e não havia nada para oferecer

Uma família de Rio Branco vive um momento de extrema vulnerabilidade após a morte de um homem que sustentava a casa. A viúva, Gleiciane, está grávida e é mãe de sete filhos. Sem renda e com pouca comida, ela e a mãe, Luz Maia, fazem um apelo por ajuda para garantir o alimento das crianças.

A avó pede ajuda para conseguir sustentar os netos/Foto: Reprodução

O caso foi relatado por Derineudo de Souza, responsável pelo Programa Amigos Solidários, que acompanha a família há algum tempo. Segundo ele, a situação se agravou nos últimos dias. “Recebemos um vídeo muito triste e fomos até o local. A mãe da Gleiciane disse que o pouco que tinha para comer foi deixado pelo esposo antes de ser assassinado. Eles estão tentando sobreviver com o que restou”, relatou.

Em um desabafo emocionado, Luz Maia contou que o neto chegou a pedir pão e não havia nada para oferecer. “O que me dói mais é ver ela sofrer, grávida, com sete filhos, e o menino pedir um pão e não ter. Está muito difícil. Eu só peço o básico: arroz, feijão, farinha, trigo, milharina. Não quero nada além do necessário para alimentar meus netos”, disse.

No momento em que a equipe do programa chegou à casa, Gleiciane alimentava o filho de três anos com toicinho e farinha, refeição que também seria o jantar caso não chegasse nenhuma doação.

O Programa Amigos Solidários iniciou uma campanha para arrecadar alimentos e ajudar a família. “Quem quiser contribuir pode fazer a diferença. Toda doação será revertida em alimentos para garantir que essas crianças não passem fome”, reforçou Derineudo.

As doações podem ser feitas por meio de Pix (CNPJ 30.471.045/0001-05), em nome da Associação Música Amigos Solidários (AMAS).

Veja vídeo:

