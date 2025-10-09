Após Hungria, 2ª suspeita de intoxicação por metanol no DF é descartada

O segundo caso suspeito de intoxicação por metanol do Distrito Federal foi descartado pela Secretaria de Saúde de Goiás, na tarde desta quinta-feira (9/10).

Segundo a pasta, o caso do paciente de Padre Bernardo (GO) deu negativo para intoxicação por metanol após realização de exame toxicológico.

O homem de 47 anos foi internado no Sistema Único de Saúde (SUS) no Distrito Federal. Segundo apuração da coluna Grande Angular, ele foi internado no Hospital de Base (HBDF) e entrou no protocolo de morte encefálica.

Hungria

Com isso, o DF fica sem casos suspeitos em aberto. A Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) informou, na tarde de terça (7/10), ter descartado a suspeita de intoxicação por metanol no rapper Hungria.

A coluna Grande Angular apurou que foram realizados dois exames com amostra de sangue do cantor, que deram resultados diferentes. Um terceiro exame deverá ser feito para encerrar a questão.

Duas suspeitas em GO

Goiás tem atualmente dois casos suspeitos em investigação.

O primeiro é de uma mulher de 25 anos do município de Itapaci (HG). A paciente está internada no Hospital Estadual Centro Norte Goiano (HCN).

O segundo é de um homem de Formosa (GO). Ele foi internado no Hospital Estadual da cidade (HEF) e recebeu alta.