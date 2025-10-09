09/10/2025
Universo POP
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”

Após Hungria, 2ª suspeita de intoxicação por metanol no DF é descartada

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
apos-hungria,-2a-suspeita-de-intoxicacao-por-metanol-no-df-e-descartada

O segundo caso suspeito de intoxicação por metanol do Distrito Federal foi descartado pela Secretaria de Saúde de Goiás, na tarde desta quinta-feira (9/10).

Segundo a pasta, o caso do paciente de Padre Bernardo (GO) deu negativo para intoxicação por metanol após realização de exame toxicológico.

Leia também

O homem de 47 anos foi internado no Sistema Único de Saúde (SUS) no Distrito Federal. Segundo apuração da coluna Grande Angular, ele foi internado no Hospital de Base (HBDF) e entrou no protocolo de morte encefálica.

Hungria

Com isso, o DF fica sem casos suspeitos em aberto. A Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) informou, na tarde de terça (7/10), ter descartado a suspeita de intoxicação por metanol no rapper Hungria.

A coluna Grande Angular apurou que foram realizados dois exames com amostra de sangue do cantor, que deram resultados diferentes. Um terceiro exame deverá ser feito para encerrar a questão.

Duas suspeitas em GO

Goiás tem atualmente dois casos suspeitos em investigação.

O primeiro é de uma mulher de 25 anos do município de Itapaci (HG). A paciente está internada no Hospital Estadual Centro Norte Goiano (HCN).

O segundo é de um homem de Formosa (GO). Ele foi internado no Hospital Estadual da cidade (HEF) e recebeu alta.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost