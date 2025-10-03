Após internação de Hungria, PM prende suspeito de adulterar bebidas

03/10/2025
Após o caso de suspeita de intoxicação por metanol do cantor Hungria, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem de 53 anos suspeito de falsificar e adulterar bebidas alcoólicas, na região de Capoeira do Bálsamo, no Paranoá, na noite dessa quinta-feira (2/9).

Os policiais do Grupo Tático Operacional (GTOp) 40, do 20º Batalhão, receberam informações de que o suspeito estaria produzindo bebidas adulteradas em sua residência e revendendo-as no comércio. Foram repassadas suas características, bem como o modelo e a cor da motocicleta que utilizava.

Uma equipe do serviço de inteligência também verificou tais informações. Durante patrulhamento na região, os militares abordaram o homem quando ele chegava ao imóvel conduzindo uma motocicleta Honda/CG 160 preta, a mesma citada na denúncia.

No local, os policiais militares encontraram indícios da prática criminosa, como garrafas vazias, tampas, selos de lacre e recipientes já preenchidos com líquidos semelhantes a bebidas alcoólicas.

Ao ser questionado, o suspeito teria afirmado que misturava substâncias de baixo custo a bebidas de marcas conhecidas e revendia cada garrafa por aproximadamente R$ 30. A motocicleta também foi apreendida, porque estava com o licenciamento atrasado desde 2022.

Segundo a PMDF, o suspeito possui diversas passagens pela polícia, incluindo crimes de homicídio, furto e uso de documento falso. Ele foi conduzido à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), juntamente com o material apreendido, para as devidas providências legais.

