23/10/2025
Universo POP
Após interpretar o pai nos cinemas, Mauro Sousa comenta carreira de ator: “Tentarei equilibrar”

Escrito por Portal Leo Dias
Mauro Sousa, filho do cartunista Mauricio de Sousa, estreou nos cinemas interpretando o próprio pai em "Mauricio de Sousa – O Filme".

Mauro Sousa, filho do cartunista Mauricio de Sousa, estreou nos cinemas interpretando o próprio pai em “Mauricio de Sousa – O Filme”. Na pré-estreia do longa na última quarta (22/10), no Rio de Janeiro, o ator conversou com a repórter do portal LeoDias, Letícia Campos, sobre a possibilidade de seguir atuando em produções cinematográficas, apesar de ter iniciado a carreira no teatro.

Na entrevista, Mauro revelou que está aberto à possibilidade, desde que consiga equilibrar a atuação com sua carreira de empresário na Mauricio de Sousa Produções. “A arte de atuação, ela sempre existiu na minha vida e eu espero que ela continue existindo pra sempre, porque eu adoro. É uma arte que eu me identifico, que eu gosto. É claro que eu estou bastante focado hoje como diretor executivo dentro da MSP Studios, mas não estou fechado a oportunidades, a boas oportunidades”, falou.

Veja as fotos

Reprodução: LeoDias
Mauro Sousa interpreta o pai em “Mauricio de Sousa – O Filme”Reprodução: LeoDias
Reprodução
Cartaz da cinebiografia de Mauricio de SousaReprodução
Reprodução
Mauro Sousa interpreta o pai em “Mauricio de Sousa – O Filme”Reprodução
Reprodução
Mauro Sousa interpreta o pai em “Mauricio de Sousa – O Filme”Reprodução

“Então, se de repente esse filme me abrir alguns trabalhos, alguns projetos que realmente forem interessantes pra mim, tentarei equilibrar! Tentarei, porque como eu disse, estou bastante focado ali como empresário, mas a arte está sempre aqui, está sempre aqui dentro de mim, latente”, afirmou.

O longa “Mauricio de Sousa – O Filme” estreou nesta quinta (23/10) e conta a história do autor de quadrinhos desde a infância até a criação dos personagens principais da “Turma da Mônica”.

