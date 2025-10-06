06/10/2025
Após isenção do IR, Motta define três pautas prioritárias na Câmara

Após aprovar por unanimidade o projeto que aumenta a faixa de isenção do imposto de renda, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), definiu três pautas prioritárias para a Casa.

À coluna, Motta afimou que, nas próximas semanas, focará em projetos em três áreas: 1) segurança pública, 2) combate à falsificação de bebidas e 3) “início do debate” sobre a reforma administrativa.

O deputado Pedro Paulo Carvalho, relator da reforma administrativa

O deputado Pedro Paulo Carvalho, relator da reforma administrativa

Presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) em evento em Recife (PE)

A ideia, segundo o presidente da Câmara, é que o relator da reforma administrativa, deputado Pedro Paulo (PSD-RJ), apresente os textos das propostas, especificando os pontos das mudanças.

Motta evita, porém, prever quando o tema estará maduro para ir à votação no plenário da Casa. O presidente da Câmara admite que as propostas devem ser alvo de longas discussões.

E o PL da Dosimetria?

Um dos temas mais polêmicos em discussão na Câmara atualmente, o projeto que reduz as penas para os condenados pelo 8 de Janeiro, apelidado de “PL da Dosimetria”, não está nas prioridades de Motta.

Em entrevistas recentes, o presidente da Casa tem dito que só discutirá a data da votação da matéria quando o texto da proposta for sinalizado pelo relator, deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP).

