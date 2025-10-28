Após mais de 50 intervenções, influenciadora faz harmonização nos pés

Após cerca de 50 intervenções estéticas ao longo da carreira, a influenciadora Ju Isen decidiu voltar ao consultório — desta vez, para um retoque inusitado: a harmonização dos pés. O procedimento, segundo ela, surgiu da vontade de deixar o corpo ainda mais proporcional e delicado.

“Eu sempre cuidei de tudo, mas os pés eram a única parte que ainda não tinha feito nada”, contou Ju, que costuma usar saltos e sapatos abertos com frequência. “Comecei a reparar neles e quis deixar mais uniformes, com aparência suave.”

Segundo a dermatologista Viviam Muniz, especialista responsável pela técnica, a harmonização dos pés busca equilibrar contornos, corrigir pequenas assimetrias e suavizar marcas aparentes. “É uma região muitas vezes esquecida, mas essencial para a harmonia corporal. O procedimento usa ácido hialurônico ou outras substâncias compatíveis para uniformizar o volume e realçar o formato natural”, explicou.

A médica ressalta que o tratamento também impacta no bem-estar do paciente. “Mais do que estética, é uma questão de conforto e autoestima. O objetivo é valorizar a aparência sem exageros, respeitando o formato do pé.”

Conhecida por sua relação próxima com o espelho, Ju afirma que o foco vai além da vaidade. “Não tenho medo de envelhecer, só quero envelhecer do meu jeito. As pessoas falam sobre o dinheiro que já gastei, mas isso nunca me incomodou. Faço tudo por mim, não pelos outros.”

Apelidada por amigos de “Bryan Johnson brasileira” — referência ao bilionário americano que investe fortunas em tratamentos antienvelhecimento —, Ju leva o rótulo com leveza. “Acho engraçado. Não quero voltar no tempo, só continuar me sentindo bem”, diz.