28/10/2025
Universo POP
Após mais de 50 intervenções, influenciadora faz harmonização nos pés

Escrito por Metrópoles
apos-mais-de-50-intervencoes,-influenciadora-faz-harmonizacao-nos-pes

Após cerca de 50 intervenções estéticas ao longo da carreira, a influenciadora Ju Isen decidiu voltar ao consultório — desta vez, para um retoque inusitado: a harmonização dos pés. O procedimento, segundo ela, surgiu da vontade de deixar o corpo ainda mais proporcional e delicado.

“Eu sempre cuidei de tudo, mas os pés eram a única parte que ainda não tinha feito nada”, contou Ju, que costuma usar saltos e sapatos abertos com frequência. “Comecei a reparar neles e quis deixar mais uniformes, com aparência suave.”

Segundo a dermatologista Viviam Muniz, especialista responsável pela técnica, a harmonização dos pés busca equilibrar contornos, corrigir pequenas assimetrias e suavizar marcas aparentes. “É uma região muitas vezes esquecida, mas essencial para a harmonia corporal. O procedimento usa ácido hialurônico ou outras substâncias compatíveis para uniformizar o volume e realçar o formato natural”, explicou.

A médica ressalta que o tratamento também impacta no bem-estar do paciente. “Mais do que estética, é uma questão de conforto e autoestima. O objetivo é valorizar a aparência sem exageros, respeitando o formato do pé.”

foto colorida influenciadora fazendo harmonização nos pésA influenciadora apostou na harmonização dos pés após realizar cerca de 50 cirurgias plásticas ao longo da carreira

Conhecida por sua relação próxima com o espelho, Ju afirma que o foco vai além da vaidade. “Não tenho medo de envelhecer, só quero envelhecer do meu jeito. As pessoas falam sobre o dinheiro que já gastei, mas isso nunca me incomodou. Faço tudo por mim, não pelos outros.”

Apelidada por amigos de “Bryan Johnson brasileira” — referência ao bilionário americano que investe fortunas em tratamentos antienvelhecimento —, Ju leva o rótulo com leveza. “Acho engraçado. Não quero voltar no tempo, só continuar me sentindo bem”, diz.

