04/10/2025
Universo POP
Após mais um revés, Atlético-MG não vence fora de casa há quatro meses

Escrito por Metrópoles
Pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG visitou o Fluminense, no Maracanã, e foi derrotado por 3 x 0, na noite deste sábado (4/10). Com a derrota, o Galo alcançou o 10º revés na Série A do Brasileirão e não vence fora de casa desde junho na competição.

Fluminense x Atlético-MG – 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

Lucas Merçon/Fluminense2 de 3

Fluminense x Atlético-MG – 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

Lucas Merçon/Fluminense3 de 3

Fluminense x Atlético-MG – 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

Lucas Merçon/Fluminense

A última vitória do Atlético-MG longe de seus domínios no Campeonato Brasileiro foi no dia 1º de junho. Pela 11ª rodada do certame nacional, o Galo visitou o Ceará e venceu por 1 x 0, com gol marcado por Rony.

De lá para cá, foram oito partidas atuando como visitante e em nenhuma delas o Galo conseguiu alcançar o triunfo. Foram sete derrotas e apenas um empate, tendo um aproveitamento de apenas 6,25%. Atuando fora de casa no Brasileirão, o Atlético-MG tem duas vitórias, três empates e nove derrotas.

Agora, o Galo volta para casa e recebe o Sport na Arena MRV, em partida atrasada da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola na quarta-feira (8/10), às 19h, em Minas Gerais.

 

ContilNet Notícias

