Após matar mulher, ex-presidiário fere neta e foge do local; polícia intensifica buscas

Ex-presidiário e marido da vítima segue foragido; jovem de 18 anos ficou ferida ao tentar ajudar a avó

Um crime chocante foi registrado na noite desta sexta-feira (24) no bairro Remanso, em Cruzeiro do Sul. Maria Luceleide de Oliveira, de 57 anosfoi morta com uma facada no peito pelo marido, Luiz Henrique da Silva, de 43 anos, ex-presidiário e monitorado por tornozeleira eletrônica, dentro da própria residência.

De acordo com informações da Polícia Militar e relatos de vizinhos, durante o ataque a neta de 15 anos tentou intervir e acabou sendo ferida pelo agressor. A jovem foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Cruzeiro do Sul, mas não corre risco de vida.

“Júnior”, suspeito do crime, permanece foragido; buscas estão em andamento/Foto: Reprodução

O suspeito ainda não foi capturado, e a Polícia Militar realiza buscas intensas na região para prendê-lo. As autoridades reforçam a importância da denúncia e pedem que qualquer informação sobre o paradeiro de “Júnior” seja comunicada imediatamente. Segundo a polícia, ele tem histórico de furto e roubo.

Sirlei, vítima do feminicídio, morta a facadas pelo marido/Foto: Reprodução

Este crime configura feminicídio, tipificado pelo Código Penal, e será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul. A família da vítima e a comunidade estão em choque com o ocorrido.

