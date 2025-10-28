Após megaoperação, governo autoriza transferência de 10 presos do RJ

28/10/2025
O governo federal vai disponibilizar 10 vagas nas penitenciárias federais para transferência de líderes de organizações criminosas do Rio de Janeiro. O pedido foi feito pelo governador Cláudio Castro, após a megaoperação nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte da capital fluminense, que deixou mais de 60 mortos.

A decisão foi tomada após o vice-presidente Geraldo Alckmin — que exerce a chefia do Planalto na ausência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — convocar uma reunião de emergência no Palácio do Planalto no final da tarde desta terça-feira (28/10) para tratar sobre a operação, que já é a mais letal da história do estado.

Participaram do encontro, que durou cerca de duas horas, os ministros da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, das Relações Intitucionais, Gleisi Hoffmann, dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo, da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, Rui Costa, além do secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Manoel Carlos.

O ministro da Segurança, Ricardo Lewandowski está em Fortaleza (CE) e não esteve no encontro

Em nota, a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), do Ministério da Justiça e Segurança Pública confirmou que solicitou 10 novas vagas nas penitenciárias federais para transferência de presos de alta periculosidade. Segundo o comunicado, a medida “depende de autorização judicial e será atendida assim que os trâmites legais forem concluídos”.

Segundo o Palácio do Planalto, o chefe da Casa Civil entrou em contato com o governador do Rio, Cláudio Castro, e comunicou a disponibilidade de vagas em presídios federais para receber os presos.

O governo também vai enviar uma comitiva para o Rio de Janeiro nesta quarta-feira (29/10), composto por Lewandowski e Rui Costa.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Cláudio Castro disse que relatórios da Polícia Civil e da Secretaria de Administração Penitenciária apontavam que os criminosos continuavam a comandar ações de dentro das cadeias estaduais.

A viagem acontece em meio a críticas do governador do estado, Cláudio Castro, ao governo. Publicamente, o chefe do Executivo estadual afirmou que estaria atuando sozinho para contornar a crise.

