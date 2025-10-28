Após morte de moradora com tumor no cérebro, vereadora cobra providência do INSS

A vereadora Veinha do Vilmar, de Tarauacá, manifestou publicamente repúdio à demora e ao que classificou como descaso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com a população do município. Segundo a parlamentar, pedidos feitos há meses para a designação de um perito local ainda não foram atendidos, obrigando moradores a se deslocarem e enfrentarem longos períodos de espera para análise de benefícios.

Em nota, Veinha do Vilmar relatou que, nos últimos dias, uma moradora da cidade faleceu devido a um tumor na cabeça enquanto aguardava a análise de seu benefício pelo INSS. A vereadora afirmou que a mulher morreu esperando um direito que lhe era garantido por lei.

“Não posso me calar diante de tamanha negligência. A ausência de um perito no município não é apenas uma falha administrativa: é falta de respeito com o cidadão adoecido, é o enfraquecimento da dignidade humana. É inadmissível que vidas sejam colocadas em risco pela morosidade e pelo silêncio institucional”, disse a vereadora.

Veinha do Vilmar reforçou o apelo por atendimento urgente e humano à população de Tarauacá e afirmou que continuará cobrando medidas do INSS até que o órgão cumpra seu dever.

O INSS ainda não se manifestou sobre o caso ou sobre a solicitação de designação de um perito para o município. Confira a nota completa na íntegra abaixo: