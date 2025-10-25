25/10/2025
Após novelas na Globo e na Record, Arthur Monteiro comenta jornada em Arcanjo Renegado

Escrito por Portal Leo Dias
Após várias novelas na Globo e na Record, o ator Arthur Monteiro chega ao Globoplay com a estreia da quarta temporada da série policial “Arcanjo Renegado”, marcada para o dia 6 de novembro.

Monteiro interpreta o Major Valdécio Chagas e comenta o desafio de fazer este personagem:

“O desafio é não cair no estereótipo do militarismo, que muitas vezes permeia no inconsciente coletivo. É o ambiente de trabalho, sim, mas as relações ao longo do tempo entre elas mudam.”

E prossegue: “o fato de gravarmos as cenas no ambiente real da corporação, com policiais compondo as nossas cenas, eu procurava observá-los. Como a farda é real do Major Valdécio, na locação, era curioso que os policiais me confundiam com um major real e batiam continência o tempo todo. Essas situações de respeito, hierarquia fora da cena, ajudaram a me manter dentro o tempo todo da personagem. O set é um lugar que precisa ter muita atenção e concentração para estar completamente conectado na hora do ‘ação’”, conta Arthur.

Na Globo, o ator esteve em “Caminho das Índias”, “Insensato Coração”, “Amor à Vida”, “Quanto Mais Vida, Melhor”, “Vai na Fé”, “Cara e Coragem”, entre outras. Pela Record, atuou em mais de 10 novelas, entre elas, “Poder Paralelo”, “Ribeirão do Tempo”… e recentemente, “A Rainha da Pérsia”.

A quinta temporada de “Arcanjo Renegado” deve ser lançada em 2026.

