Após operação, TRT-RJ suspende atividades presenciais nesta quarta

Escrito por Agência Brasil
O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) do Rio de Janeiro suspendeu o atendimento ao público e não terá atividades presenciais nesta quarta-feira (29), após os confrontos e problemas de de deslocamento na cidade com a Operação Contenção, realizada nesta terça (28) por órgãos estaduais de segurança pública para conter o avanço da facção criminosa Comando Vermelho. 

O TRT informa que as audiências telepresenciais já agendadas estão mantidas, bem como o atendimento via balcão virtual e o trabalho remoto nas unidades administrativas e jurisdicionais.

O comunicado sobre a restrição das atividades foi publicado no perfil do tribunal nas redes sociais no início desta noite.

Conforme a nota, o motivo da suspensão “são as ocorrências de violência no município do Rio de Janeiro e região metropolitana nesta terça-feira (28/10)”. Os prazos dos processos físicos e eletrônicos também foram suspensos por um dia.

Segundo o texto divulgado, a decisão atende a “pedidos formulados pelas Associações de Juízes do Trabalho da 1ª Região”, e leva em consideração “o risco de segurança para o deslocamento” de juízes, servidores e da população ao tribunal.

Operação mais letal

O número de mortos na operação chega a 64, o maior registrado em uma ação policial no estado. Ao todo, 2,5 mil policiais civis e militares foram mobilizados em ações nos complexos do Alemão e da Penha, para capturar lideranças criminosas e conter a expansão territorial do Comando Vermelho. 

O balanço parcial registra ​81 presos, ​72 fuzis apreendidos e grande quantidade de drogas ainda em contabilização.

Em retaliação, criminosos usaram ônibus sequestrados como barricadas e ordenaram o fechamento do comércio em diversas áreas da cidade, causando medo e transtornos para moradores de praticamente todo o município. 

