Após paralisação nesta semana, Adufac diz que não há ‘indicativo de greve’ para 2025

Os docentes da Universidade Federal do Acre (Ufac) devem participar da paralisação nacional convocada pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES-SN) contra a Reforma Administrativa. O movimento ocorre nos dias 28 e 29 de outubro, em todo o país.

Segundo a presidente da Associação dos Docentes da Ufac (Adufac), Profa. Letícia Mamed , em entrevista ao ContilNet nesta segunda-feira (27), “não há indicativo de greve. Trata-se apenas de uma agenda de paralisação, que é nacional, de todo o funcionalismo público federal, em protesto à Reforma Administrativa”, afirmou.

A decisão local foi discutida durante assembleia realizada pela Adufac para deliberar sobre a adesão à mobilização. A entidade reforça que a paralisação tem caráter pontual e simbólico, como forma de pressionar o Congresso Nacional a rejeitar a proposta de emenda constitucional (PEC 32/2020), que altera regras do serviço público e pode impactar diretamente servidores e docentes federais.

Durante o período de mobilização, estão previstas atividades de debate e panfletagens dentro da universidade e em espaços públicos, com o objetivo de dialogar com a sociedade sobre os impactos da reforma e defender os serviços públicos.

No dia 29 de outubro, será realizada a Marcha Nacional do Serviço Público, em Brasília (DF), reunindo representantes de diversas categorias em protesto contra a proposta. O movimento pretende chamar a atenção para os riscos que a Reforma Administrativa traz aos direitos trabalhistas e à qualidade do atendimento à população.