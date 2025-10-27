27/10/2025
Após paralisação nesta semana, Adufac diz que não há ‘indicativo de greve’ para 2025

O movimento ocorre nos dias 28 e 29 de outubro, em todo o país

Os docentes da Universidade Federal do Acre (Ufac) devem participar da paralisação nacional convocada pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES-SN) contra a Reforma Administrativa. O movimento ocorre nos dias 28 e 29 de outubro, em todo o país.

A decisão local foi discutida durante assembleia realizada pela Adufac para deliberar sobre a adesão à mobilização/Foto: Adufac

Segundo a presidente da Associação dos Docentes da Ufac (Adufac), Profa. Letícia Mamed , em entrevista ao ContilNet nesta segunda-feira (27), “não há indicativo de greve. Trata-se apenas de uma agenda de paralisação, que é nacional, de todo o funcionalismo público federal, em protesto à Reforma Administrativa”, afirmou.

A decisão local foi discutida durante assembleia realizada pela Adufac para deliberar sobre a adesão à mobilização. A entidade reforça que a paralisação tem caráter pontual e simbólico, como forma de pressionar o Congresso Nacional a rejeitar a proposta de emenda constitucional (PEC 32/2020), que altera regras do serviço público e pode impactar diretamente servidores e docentes federais.

Durante o período de mobilização, estão previstas atividades de debate e panfletagens dentro da universidade e em espaços públicos, com o objetivo de dialogar com a sociedade sobre os impactos da reforma e defender os serviços públicos.

No dia 29 de outubro, será realizada a Marcha Nacional do Serviço Público, em Brasília (DF), reunindo representantes de diversas categorias em protesto contra a proposta. O movimento pretende chamar a atenção para os riscos que a Reforma Administrativa traz aos direitos trabalhistas e à qualidade do atendimento à população.

