Após paz em Gaza, Israel ataca missão de paz da ONU no Líbano

As Forças de Defesa de Israel (FDI) voltaram a atacar posições da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil) e deixaram um soldado ferido. A informação foi divulgada pela missão de paz da ONU no país neste domingo (12/10).

Em um comunicado, a Unifil afirmou que o ataque aconteceu no sábado (11/10). Um drone israelense teria lançado uma granada, que explodiu próximo a uma instalação da missão da ONU em Kafer Kela, no sul do Líbano.

De acordo com a missão de paz, da qual 12 brasileiros fazem parte, este é o segundo ataque do tipo realizado pelas FDI somente neste mês.

O governo de Israel confirmou o ataque contra o território libanês, um dia após o início do cessar-fogo com o Hamas na Faixa de Gaza.

As FDI, porém, afirmaram ter atacado alvos supostamente utilizados por membros do grupo Hezbollah. Sem dar maiores detalhes, militares israelenses disseram que um terrorista da organização foi assassinado durante a operação.

Apesar do cessar-fogo mediado pelos EUA no fim do último ano, Israel tem repetidamente rompido a trégua e realizado operações contra o Líbano visando a organização paramilitar xiita.