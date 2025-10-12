12/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

Após paz em Gaza, Israel ataca missão de paz da ONU no Líbano

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
apos-paz-em-gaza,-israel-ataca-missao-de-paz-da-onu-no-libano

As Forças de Defesa de Israel (FDI) voltaram a atacar posições da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil) e deixaram um soldado ferido. A informação foi divulgada pela missão de paz da ONU no país neste domingo (12/10).

Em um comunicado, a Unifil afirmou que o ataque aconteceu no sábado (11/10). Um drone israelense teria lançado uma granada, que explodiu próximo a uma instalação da missão da ONU em Kafer Kela, no sul do Líbano.

De acordo com a missão de paz, da qual 12 brasileiros fazem parte, este é o segundo ataque do tipo realizado pelas FDI somente neste mês.

Leia também

O governo de Israel confirmou o ataque contra o território libanês, um dia após o início do cessar-fogo com o Hamas na Faixa de Gaza. 

As FDI, porém, afirmaram ter atacado alvos supostamente utilizados por membros do grupo Hezbollah. Sem dar maiores detalhes, militares israelenses disseram que um terrorista da organização foi assassinado durante a operação.

Apesar do cessar-fogo mediado pelos EUA no fim do último ano, Israel tem repetidamente rompido a trégua e realizado operações contra o Líbano visando a organização paramilitar xiita.

 

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost