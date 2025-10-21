Após pedido de Lula, ação contra Flávio Bolsonaro chega à PF

O presidente Lula determinou que a Advocacia-Geral da União (AGU) acione o senador Flávio Bolsonaro na Justiça após o parlamentar associá-lo às facções criminosas PCC e Comando Vermelho. A solicitação foi revelada pela AGU e ocorreu em maio. Desde então, percorreu diferentes órgãos até chegar à Polícia Federal.

Em contato com a coluna, a AGU informou: “A Advocacia-Geral da União recebeu do Presidente da República pedido de representação para a adoção das medidas cíveis e penais cabíveis face à publicação ofensiva à sua honra efetuada pelo senador Flávio Bolsonaro na rede social Instagram.”

“Após análise jurídica realizada pelo Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Consultoria-Geral da União, a AGU remeteu o caso ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, a quem cabe, de acordo com o artigo 145, parágrafo único, do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940), realizar a representação do Presidente da República nos casos de crimes contra a honra”, concluiu a Advocacia-Geral da União.

Integrantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública afirmaram à coluna, nesta terça-feira (21/10), que a demanda foi remetida à Polícia Federal, que integra a pasta comandada por Ricardo Lewandowski.

Flávio Bolsonaro cita facções

Na postagem que gerou a reação do presidente, Flávio Bolsonaro compartilhou uma foto tirada na época em que Lula foi detido pelo Departamento de Ordem Política e Social (Dops) durante o regime militar.

Ao lado de Lula, a montagem traz imagens de Marcos Herbas Camacho, o Marcola, e de Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar. Na legenda, a inscrição: “CV, PCC e PT: as 3 facções mais perigosas do Brasil”.