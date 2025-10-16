16/10/2025
Após perder 1° filho, Nigro só se “aproximou” da filha no 9° mês de gestação de Maíra: “Trauma”

Escrito por Portal Leo Dias
Maíra Cardi fez uma revelação impactante durante a entrevista com Leo Dias. Grávida de 9 meses de Eloá, primeira filha com Thiago Nigro, ela revelou que o marido não se conectou com a filha até às últimas semanas. Segundo ela, o trauma sofrido com a perda abrupta do primeiro filho do casal o fez ficar receoso em perder a bebê também, motivo de seu afastamento: “Ele nem pegava direito na minha barriga”.

Em janeiro, Maíra e Thiago aguardavam ansiosos a chegada do primeiro filho juntos, um menino que se chamaria Rudah. No entanto, a influenciadora digital acabou sofrendo um aborto espontâneo e contou que a experiência foi tão intensa que sentiu como se estivesse em um parto: “Uma das coisas mais difíceis que existem é entrar em trabalho de parto de um filho que não está vivo”, lamentou.

“Você sente tudo, vive tudo e ele não está vivo. Então, eu senti todas as dores do parto e, na hora em que sabia que ele ia sair, simplesmente botei a mão, e ele saiu inteiro”, Maíra narrou o momento. A influenciadora contou ainda que ficou sem reação e não soube o que fazer com o corpo do filho, por isso, decidiu acordar o marido, que ficou completamente em choque com a cena.

Maíra contou que Nigro ficou “completamente emocionalmente abalado”: “Porque era o primeiro filho dele, e assustado, porque é isso: você, completamente despreparado, vê o seu filho na sua mão ali… você fica: também, faz o quê?”, contou. Diante da cena, a influenciadora acabou indo dormir, enquanto o marido, em choque com o que havia acontecido, publicou uma foto do filho em suas redes sociais.

Quando acordou, Maíra viu a repercussão da imagem, mas entendeu que a decisão do marido de publicar a foto veio por conta do abalo emocional e do trauma, algo que perdurou por muito tempo, inclusive durante a gestação atual: “Ele ficou emocionalmente abalado, até agora, na verdade, tá? O Tiago foi conectar com a nossa filha agora esse último mês, ele nem pegava direito na minha barriga”, contou.

Por fim, Maíra contou que o marido ficou profundamente traumatizado após a perda do primeiro filho e passou boa parte da nova gestação tomado pelo medo de reviver a dor. Apenas nos últimos meses, ao ouvir dos médicos que estava tudo bem com o bebê, ele conseguiu relaxar e se envolver de verdade com a chegada da filha: “Agora no final, que eu tô com 9 meses, que ele entendeu”, finalizou.

