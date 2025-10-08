08/10/2025
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.

Após permanecer no governo Lula, Fufuca é afastado pelo Progressistas

O Progressistas confirmou, nesta quarta-feira (8/10), o afastamento, de “todas as decisões partidárias”, do ministro do Esporte, André Fufuca.

Fufuca e o ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil), são pressionados a sair do governo após o anúncio de desembarque das siglas. Os ministros resistem em abandonar os cargos, mesmo com o prazo estipulado pelos partidos tendo se esgotado.

“Diante da decisão de desobedecer a orientação da Executiva Nacional do partido e permanecer no Ministério do Esporte, o ministro André Fufuca fica, a partir de agora, afastado de todas as decisões partidárias, bem como da vice-presidência nacional do partido”, destaca a nota.

O Progressistas acrescentou que a “Direção Nacional do Progressistas realizará, ainda, intervenção no diretório do Maranhão, retirando o ministro do comando da legenda no estado. O partido reitera o posicionamento de que não faz e não fará parte do atual governo, com o qual não nutre qualquer identificação ideológica ou programática”.

Celso Sabino

Nesta quarta, o ministro Celso Sabino também confirmou que permanecerá no governo Lula.

“Fico. Tenho a confiança do presidente Lula, e pretendo continuar os trabalhos que venho desenvolvendo no Ministério do Turismo, com apoio de boa parte da bancada”, declarou o ministro ao ser questionado se permaneceria no governo.

