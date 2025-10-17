Após polêmica com o Fla, foto de presidente da Antidopagem torcendo para o Palmeiras vem à tona

17/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
Nesta sexta-feira (17/10), o Flamengo foi surpreendido por uma visita da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) ao Centro de Treinamento do Ninho do Urubu, a dois dias do jogo contra o Palmeiras, no Maracanã. A presença inesperada da equipe antidoping gerou forte indignação no clube, que acusa a entidade de ter desorganizado o treino e exposto a privacidade do elenco. Além disso, o Portal LeoDias teve acesso a uma imagem antiga que mostra Adriane Taboza, presidente da ABCD, torcendo para o Palmeiras justamente em um jogo contra o Flamengo.

A imagem enviada à nossa reportagem é de um perfil atribuído à dirigente fechado nas redes sociais. A publicação foi feita a cerca de 8 anos. Na época, Taboza já atuava na área antidopagem como Coordenadora Geral De Estratégias De Operações Da Autoridade Brasileira De Controle De Dopagem no Ministério do Esporte.

Veja as fotos

Reproducao/X
Presidente da Autoridade Antidoping é palmeirense, e ação revolta o FlamengoReproducao/X
Adriana Taboza, presidente da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) / Reprodução: Instagram
Adriana Taboza, presidente da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) / Reprodução: Instagram
Luiz Eduardo Baptista, presidente do Flamengo, e Leila Pereira, do Palmeiras, trocam farpas e acusações / Reprodução
Luiz Eduardo Baptista, presidente do Flamengo, e Leila Pereira, do Palmeiras, trocam farpas e acusações / Reprodução
Adriano Fontes/Flamengo
No primeiro turno, o Cruzeiro venceu o Flamengo por 2 a 1.Adriano Fontes/Flamengo

Em nota oficial, o Flamengo manifestou “desconforto” com a postura da ABCD e afirmou que o procedimento “interferiu diretamente” na preparação do time, atrasando atividades e permitindo que representantes da entidade acompanhassem parte do treino tático, área normalmente restrita à comissão técnica.

O clube destacou também que o elenco já havia sido testado pela Conmebol na mesma semana, o que reforça a estranheza em torno de uma nova ação nacional. Vale destacar que visitas feitas por entidades antidopagem são feitas normalmente sem aviso prévio.

Nos bastidores, a diretoria considera o episódio “inoportuno” e avalia que o timing da fiscalização poderia ter sido diferente, evitando interferir em um momento decisivo da temporada.

O portal LeoDias entrou em contato com Adriana Taboza e com a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem para comentar o caso, mas até o fechamento desta matéria não houve retorno.

