Após polêmica com o Fla, foto de presidente da Antidopagem torcendo para o Palmeiras vem à tona

Nesta sexta-feira (17/10), o Flamengo foi surpreendido por uma visita da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) ao Centro de Treinamento do Ninho do Urubu, a dois dias do jogo contra o Palmeiras, no Maracanã. A presença inesperada da equipe antidoping gerou forte indignação no clube, que acusa a entidade de ter desorganizado o treino e exposto a privacidade do elenco. Além disso, o Portal LeoDias teve acesso a uma imagem antiga que mostra Adriane Taboza, presidente da ABCD, torcendo para o Palmeiras justamente em um jogo contra o Flamengo.

A imagem enviada à nossa reportagem é de um perfil atribuído à dirigente fechado nas redes sociais. A publicação foi feita a cerca de 8 anos. Na época, Taboza já atuava na área antidopagem como Coordenadora Geral De Estratégias De Operações Da Autoridade Brasileira De Controle De Dopagem no Ministério do Esporte.

Adriana Taboza, presidente da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD)

Em nota oficial, o Flamengo manifestou “desconforto” com a postura da ABCD e afirmou que o procedimento “interferiu diretamente” na preparação do time, atrasando atividades e permitindo que representantes da entidade acompanhassem parte do treino tático, área normalmente restrita à comissão técnica.

O clube destacou também que o elenco já havia sido testado pela Conmebol na mesma semana, o que reforça a estranheza em torno de uma nova ação nacional. Vale destacar que visitas feitas por entidades antidopagem são feitas normalmente sem aviso prévio.

Nos bastidores, a diretoria considera o episódio “inoportuno” e avalia que o timing da fiscalização poderia ter sido diferente, evitando interferir em um momento decisivo da temporada.

O portal LeoDias entrou em contato com Adriana Taboza e com a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem para comentar o caso, mas até o fechamento desta matéria não houve retorno.