Após polêmica com Vini Jr., mãe e irmão exaltam maturidade de Virginia

Em meio às polêmicas envolvendo o término do affair de Virginia Fonseca com Vini Jr, o irmão e a mãe da influenciadora resolveram exaltar a maturidade dela nas redes sociais.

William Gusmão abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e um dos seguidores opinou sobre a ex-mulher de Zé Felipe: “Não sei se é coisa da minha cabeça, mas a Vi tem muita coisa entalada, guerreira ela”, analisou.

Em seguida, o empresário respondeu: “Ela é surreal! Exemplo de maturidade emocional e foco. Não é para qualquer mulher, não, viu? É para pouquíssimas”, elogiou ele. Mãe dos dois influenciadores, Margareth Serrão compartilhou a resposta do filho e babou: “Amo meus filhos! Amor de irmãos”, declarou, usando amojis de coração, palmas e mãos postas em agradecimento.

Viralizou entre europeus

Virginia Fonseca entrou para os holofotes europeus, após Vini Jr. se manifestar publicamente sobre o romance dos dois e ainda pedir desculpas para ela. Assim que o jogador publicou a nota nos stories do Instagram, na noite de quarta-feira (8/10), o público estrangeiro começou a buscar informações sobre a influenciadora.

As buscas pelo nome da ex-mulher de Zé Felipe foi tão grande que acabou disparando no Google Trends, atingindo o topo da escala de interesse, que vai de 0 a 100. Antes da publicação de Vini Jr., as buscas estavam em 52 pontos. Cerca de 20 minutos depois, já com o post no ar, o nome dela alcançou 100 pontos.

No X, antigo Twitter, o nome de Virginia Fonseca está entre os assunto mais comentados nos trends sobre a UEFA Champions League e esportes.

O pedido de desculpas

Após muita polêmica envolvendo o romance que teve com Virginia Fonseca, Vini Jr. resolveu se manifestar pela primeira vez sobre o caso. Através dos stories do Instagram, na noite de quarta-feira (8/10), o jogador se desculpou por seu comportamento e encheu a influenciadora de elogios.

“Todos nós passamos por momentos que nos fazem refletir e crescer. Recentemente, vivi uma situação que me fez olhar pra dentro, reconhecer atitudes que não representaram quem quero ser e o tipo de relação que quero construir”, começou ele.

E falou sobre as idas da ex-mulher de Zé Felipe para Madrid: “A Virginia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes. Desde que nos conhecemos, ela foi três vezes a Madrid pra me ver, deixando a rotina dela, os compromissos e a vida dela só pra estar comigo”, afirmou.

Elogios

Ainda na publicação, ele encheu Virginia Fonseca de elogios: “Conheci uma mãe admirável, uma parceira incrível. Mesmo que ainda não fôssemos oficialmente um casal, existia uma conexão sincera. Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei”, declarou.

E finalizou: “Por isso, quero pedir desculpas publicamente, com o coração aberto, porque entendi que relação de verdade só existe quando há respeito, confiança e transparência. A ideia agora é zerar tudo. Sem mentiras, sem brigas, sem máscaras. Com muito amor, carinho e respeito”, concluiu.