Após polêmicas de arbitragem e troca de farpas, CBF define árbitro de Flamengo x Palmeiras

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escalou Wilton Pereira Sampaio para apitar a partida entre Flamengo e Palmeiras, neste domingo (19/10), pelo Campeonato Brasileiro.
A escolha reflete a intenção da entidade de contar com um nome de peso, com experiência em Copa do Mundo, para controlar os ânimos em um confronto direto pela liderança da competição.
A decisão também busca transmitir segurança em meio ao momento de turbulência vivido pela arbitragem, marcada por erros que afetaram a disputa no topo da tabela.
Wilton Pereira, de 43 anos, já comandou três jogos do Flamengo neste Brasileirão. A derrota para o Cruzeiro por 2 a 1, a vitória sobre o São Paulo por 2 a 0 e o triunfo diante do Corinthians por 2 a 1, fora de casa. Pelo lado do Palmeiras, o goiano apitou a derrota por 1 a 0 para o Bahia.
