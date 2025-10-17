17/10/2025
Universo POP
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira
Morre Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, aos 74 anos
Justiça bloqueia contas do milionário Chiquinho Scarpa e encontra apenas R$ 34
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”

Após polêmicas de arbitragem e troca de farpas, CBF define árbitro de Flamengo x Palmeiras

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
apos-polemicas-de-arbitragem-e-troca-de-farpas,-cbf-define-arbitro-de-flamengo-x-palmeiras

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escalou Wilton Pereira Sampaio para apitar a partida entre Flamengo e Palmeiras, neste domingo (19/10), pelo Campeonato Brasileiro.

A escolha reflete a intenção da entidade de contar com um nome de peso, com experiência em Copa do Mundo, para controlar os ânimos em um confronto direto pela liderança da competição.

Veja as fotos

Cesar Greco/Palmeiras
Vitor Roque e Flaco (2) marcaram na vitória que carimbou a classificação.Cesar Greco/Palmeiras
Cesar Greco/Palmeiras
Vitor Roque voltou a marcar contra o River Plate.Cesar Greco/Palmeiras
Adriano Fontes/Flamengo
Guillermo Varela marcou o segundo gol da partida.Adriano Fontes/Flamengo
Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
FLAMENGO X GREMIO – CAMPEONATO BRASILEIROFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Leia Também

A decisão também busca transmitir segurança em meio ao momento de turbulência vivido pela arbitragem, marcada por erros que afetaram a disputa no topo da tabela.

Wilton Pereira, de 43 anos, já comandou três jogos do Flamengo neste Brasileirão. A derrota para o Cruzeiro por 2 a 1, a vitória sobre o São Paulo por 2 a 0 e o triunfo diante do Corinthians por 2 a 1, fora de casa. Pelo lado do Palmeiras, o goiano apitou a derrota por 1 a 0 para o Bahia.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost