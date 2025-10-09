09/10/2025
Após polêmicas, irmão de Zé Felipe manda recado público para Virginia Fonseca

Escrito por Portal Leo Dias
O cantor Matheus Vargas, de 26 anos, usou as redes sociais na noite desta quinta-feira (9/10) para agradecer sua ex-cunhada, a influenciadora Virginia Fonseca, após sua música “Desocupa” ter alcançado um engajamento alto no Instagram. O sertanejo, que já namorou a ex-BBB e influenciadora Hariany Almeida, fez questão de agradecer Virginia, que compartilhou a canção justamente enquanto estava sob os holofotes por conta do polêmico fim do relacionamento com Vini Jr.

“Estou passando aqui para agradecer cada um de vocês que estão escutando a Desocupa, marcando a gente cada um mesmo e, é claro, agradecer em especial a Virginia. Muito obrigado, Vi”, declarou o cantor.

Em seguida, Matheus brincou com a influenciadora: “Acho que você gostou da moda, né? Ou estou desconfiando. Então, muito obrigado! A gente entrou hoje nos áudios em alta do Insta, então muito obrigado mesmo, de coração, a cada um que está escutando Desocupa”

Virginia, ex-mulher de Zé Felipe, agradeceu o ex-cunhado: “Tamo junto, Math! Essa [nova música] ficou boa demais”

