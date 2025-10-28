Após pousar no Brasil, Lula conversa com ministro sobre crise no Rio

O presidente Lula conversou com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, sobre a crise na segurança pública do Rio de Janeiro, na noite desta terça-feira (28/10), logo após desembarcar no Brasil.

Na conversa, segundo apurou a coluna, o ministro apresentou ao presidente um panorama da crise. Lula e Rui combinaram ainda de voltar a conversar sobre o tema na quarta-feira (29/10).

Além de Rui, Lula deve conversar com outros ministros para definir as ações do governo federal diante da megaoperação contra o Comando Vermelho que deixou 64 pessoas mortas no Rio de Janeiro.

Lula, como noticiou a coluna, estava incomunicável durante a operação, porque estava voando. O petista viajou em uma aeronave da FAB que não tem sistema de internet ou telefonia.