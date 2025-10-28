Após pousar no Brasil, Lula conversa com ministro sobre crise no Rio

O presidente Lula conversou com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, sobre a crise na segurança pública do Rio de Janeiro, na noite desta terça-feira (28/10), logo após desembarcar no Brasil.
Na conversa, segundo apurou a coluna, o ministro apresentou ao presidente um panorama da crise. Lula e Rui combinaram ainda de voltar a conversar sobre o tema na quarta-feira (29/10).
4 imagensFechar modal.1 de 4
Reprodução2 de 4
Presidente Lula fez acordo com ministro Rui Costa
Reprodução3 de 4
Rui Costa é acusado de travar a PEC da Seguança
Vinícius Schmidt/Metrópoles4 de 4
Presidente vai avaliar proposta
IGO ESTRELA/METRÓPOLES
@igoestrela
Além de Rui, Lula deve conversar com outros ministros para definir as ações do governo federal diante da megaoperação contra o Comando Vermelho que deixou 64 pessoas mortas no Rio de Janeiro.
Leia também
-
PL vota contra posição de Bolsonaro sobre despacho de bagagens
-
Planalto e governador do Rio divergem sobre local da reunião de emergência
-
Para Planalto, Trump busca uma desculpa para recuar no tarifaço
Lula, como noticiou a coluna, estava incomunicável durante a operação, porque estava voando. O petista viajou em uma aeronave da FAB que não tem sistema de internet ou telefonia.