Após PP, Gleisi e Motta renegociam cargos com outros três partidos

Após a reunião com o PP na quarta-feira (22/10), a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), combinaram conversas com outros três partidos do Centrão para renegociar cargos das siglas no governo.
Gleisi e Motta, segundo fontes do Palácio do Planalto, devem se reunir com o União Brasil e o Republicanos até o final desta semana e com o PSD na próxima. A ideia é repetir o modelo do encontro com o PP e ter a presença do líder da sigla na Câmara e de ministros da legenda.
5 imagensFechar modal.1 de 5
Ministra Gleisi Hoffmann e o presidente da Câmara, Hugo Motta
Gil Ferreira/SRI2 de 5
O presidente da Câmara, Hugo Motta
VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto3 de 5
Ministra Gleisi Hoffmann e o presidente da Câmara, Hugo Motta
Gil Ferreira/SRI4 de 5
O líder do PP na Câmara, Dr.Luizinho (RJ)
Marina Ramos/Câmara dos Deputados5 de 5
André Fufuca, ministro do Esporte
Wey Alves/Metrópoles
A conversa com o PP aconteceu na noite da quarta-feira e contou com a participação do líder do partido na Casa, deputado Dr. Luizinho (PP), e do ministro do Esporte, André Fufuca, que é filiado à legenda. A reunião aconteceu na residência oficial do presidente da Câmara.
A participação de Motta na renegociação de cargos do Centrão no governo se deu após um acordo entre ele e o Palácio do Planalto. Como noticiou a coluna, o presidente da Câmara alegava que os acertos até então vigentes tinham sido feitos na gestão de Arthur Lira (PP-AL).
O governo Lula decidiu fazer o que chama de “reorganização” da base aliada no Congresso após sofrer uma dura derrota na medida provisória alternativa ao IOF. A MP, que renderia bilhões em arrecadação à União, acabou perdendo a validade sem ser votada pela Câmara.