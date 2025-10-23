23/10/2025
Após PP, Gleisi e Motta renegociam cargos com outros três partidos
Após PP, Gleisi e Motta renegociam cargos com outros três partidos

Escrito por Metrópoles
apos-pp,-gleisi-e-motta-renegociam-cargos-com-outros-tres-partidos

Após a reunião com o PP na quarta-feira (22/10), a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), combinaram conversas com outros três partidos do Centrão para renegociar cargos das siglas no governo.

Gleisi e Motta, segundo fontes do Palácio do Planalto, devem se reunir com o União Brasil e o Republicanos até o final desta semana e com o PSD na próxima. A ideia é repetir o modelo do encontro com o PP e ter a presença do líder da sigla na Câmara e de ministros da legenda.

A conversa com o PP aconteceu na noite da quarta-feira e contou com a participação do líder do partido na Casa, deputado Dr. Luizinho (PP), e do ministro do Esporte, André Fufuca, que é filiado à legenda. A reunião aconteceu na residência oficial do presidente da Câmara.

A participação de Motta na renegociação de cargos do Centrão no governo se deu após um acordo entre ele e o Palácio do Planalto. Como noticiou a coluna, o presidente da Câmara alegava que os acertos até então vigentes tinham sido feitos na gestão de Arthur Lira (PP-AL).

O governo Lula decidiu fazer o que chama de “reorganização” da base aliada no Congresso após sofrer uma dura derrota na medida provisória alternativa ao IOF. A MP, que renderia bilhões em arrecadação à União, acabou perdendo a validade sem ser votada pela Câmara.

