Após PP, Gleisi e Motta renegociam cargos com outros três partidos

Após a reunião com o PP na quarta-feira (22/10), a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), combinaram conversas com outros três partidos do Centrão para renegociar cargos das siglas no governo.

Gleisi e Motta, segundo fontes do Palácio do Planalto, devem se reunir com o União Brasil e o Republicanos até o final desta semana e com o PSD na próxima. A ideia é repetir o modelo do encontro com o PP e ter a presença do líder da sigla na Câmara e de ministros da legenda.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Ministra Gleisi Hoffmann e o presidente da Câmara, Hugo Motta

Gil Ferreira/SRI 2 de 5

O presidente da Câmara, Hugo Motta

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 3 de 5

Ministra Gleisi Hoffmann e o presidente da Câmara, Hugo Motta

Gil Ferreira/SRI 4 de 5

O líder do PP na Câmara, Dr.Luizinho (RJ)

Marina Ramos/Câmara dos Deputados 5 de 5

André Fufuca, ministro do Esporte

Wey Alves/Metrópoles

A conversa com o PP aconteceu na noite da quarta-feira e contou com a participação do líder do partido na Casa, deputado Dr. Luizinho (PP), e do ministro do Esporte, André Fufuca, que é filiado à legenda. A reunião aconteceu na residência oficial do presidente da Câmara.

Leia também

A participação de Motta na renegociação de cargos do Centrão no governo se deu após um acordo entre ele e o Palácio do Planalto. Como noticiou a coluna, o presidente da Câmara alegava que os acertos até então vigentes tinham sido feitos na gestão de Arthur Lira (PP-AL).

O governo Lula decidiu fazer o que chama de “reorganização” da base aliada no Congresso após sofrer uma dura derrota na medida provisória alternativa ao IOF. A MP, que renderia bilhões em arrecadação à União, acabou perdendo a validade sem ser votada pela Câmara.