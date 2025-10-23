Após pressão da sigla nacional, PT deve cancelar prévias para o GDF

O Partido dos Trabalhadores (PT) vai cancelar as prévias marcadas para definição do pré-candidato do partido ao Governo do Distrito Federal (GDF), nas eleições de 2026. O anúncio ocorrerá na próxima segunda-feira (27/10), durante reunião do diretório local.

Em 11 de outubro, o perfil oficial do PT-DF, no Instagram, convocou petistas a comparecerem às prévias marcadas para 30 de novembro. Na ocasião, o presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Leandro Grass, e o ex-deputado federal Geraldo Magela concorreriam à pré-candidatura ao palácio do Buriti.

O Metrópoles apurou que as prévias não são regulamentadas pela direção nacional e, por isso, serão canceladas. Não há, no entanto, um determinação expressa que impeça o método. Mesmo assim, não é benquisto pela liderança geral por “demonstrar racha no partido e na militância”.

Devido ao entendimento, dois representantes do PT-DF teriam recebido uma “bronca” pela predileção da metodologia para a escolha do possível candidato a ser lançado ao GDF.

Apesar do impasse, o partido quer anunciar uma pré-candidatura ainda em 2025. Para isso, um novo método de seleção será utilizado.

A reportagem apurou que apesar da convocação para a eleição entre Leandro Grass e Magela, há uma movimentação intensa ocorrendo internamente para que o nome do presidente do Iphan seja escolhido pelo partido.

Leandro Grass disputou o Governo do Distrito Federal nas eleições de 2022. À época, o hoje presidente do Iphan era do Partido Verde (PV), mas havia recebido o apoio de de Lula na capital do país. Ele obteve 434.587 votos e ficou em segundo lugar, perdendo o pleito para Ibaneis Rocha (MDB), que acabou reeleito em primeiro turno.

O Metrópoles contatou o PT nacional e do Distrito Federal, mas a sigla não quiseram se manifestar.