23/10/2025
Universo POP
Três médicos brasileiros que cometeram crimes chocantes e inspiraram séries e filmes
Decoradora comenta sobre valor da festa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca
Muito mais que mensagens: Bia Miranda e Vini Jr. tiveram noite de amor
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local
Após briga com Virginia Fonseca, Bruna Biancardi prepara parceria com Ana Castela
Ex-namorado de Bia Miranda afirma que influenciadora trocou mensagens picantes com Vini Jr.
Histórico: rei Charles III e papa Leão XIV rezam juntos no Vaticano

Após pressão da sigla nacional, PT deve cancelar prévias para o GDF

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
apos-pressao-da-sigla-nacional,-pt-deve-cancelar-previas-para-o-gdf

O Partido dos Trabalhadores (PT) vai cancelar as prévias marcadas para definição do pré-candidato do partido ao Governo do Distrito Federal (GDF), nas eleições de 2026. O anúncio ocorrerá na próxima segunda-feira (27/10), durante reunião do diretório local.

Em 11 de outubro, o perfil oficial do PT-DF, no Instagram, convocou petistas a comparecerem às prévias marcadas para 30 de novembro. Na ocasião, o presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Leandro Grass, e o ex-deputado federal Geraldo Magela concorreriam à pré-candidatura ao palácio do Buriti.

O Metrópoles apurou que as prévias não são regulamentadas pela direção nacional e, por isso, serão canceladas. Não há, no entanto, um determinação expressa que impeça o método. Mesmo assim, não é benquisto pela liderança geral por “demonstrar racha no partido e na militância”.

Devido ao entendimento, dois representantes do PT-DF teriam recebido uma “bronca” pela predileção da metodologia para a escolha do possível candidato a ser lançado ao GDF.

Leia também

Apesar do impasse, o partido quer anunciar uma pré-candidatura ainda em 2025. Para isso, um novo método de seleção será utilizado.

A reportagem apurou que apesar da convocação para a eleição entre Leandro Grass e Magela, há uma movimentação intensa ocorrendo internamente para que o nome do presidente do Iphan seja escolhido pelo partido.

Leandro Grass disputou o Governo do Distrito Federal nas eleições de 2022. À época, o hoje presidente do Iphan era do Partido Verde (PV), mas havia recebido o apoio de de Lula na capital do país. Ele obteve 434.587 votos e ficou em segundo lugar, perdendo o pleito para Ibaneis Rocha (MDB), que acabou reeleito em primeiro turno.

O Metrópoles contatou o PT nacional e do Distrito Federal, mas a sigla não quiseram se manifestar.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost