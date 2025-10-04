04/10/2025
Após problema pulmonar, Thiago Martins fala sobre recuperação e perda de 10 kg

Escrito por Portal Leo Dias
Thiago Martins, de 37 anos, abriu o coração sobre sua saúde após enfrentar um problema pulmonar. O ator e cantor falou sobre o assunto durante o lançamento do filme “Sexa”, em que protagoniza ao lado de Gloria Pires.

Diagnosticado com histoplasmose pulmonar, uma infecção causada pela inalação de esporos do fungo Histoplasma capsulatum, ele contou que já está em fase de recuperação e retomando a rotina.

“Tive uma histoplasmose pulmonar e agora venho fazendo fisioterapia, mas, graças a Deus, o fungo já não existe mais no pulmão. Foi um momento complicado, só trabalho, casa, casa, trabalho, mas estou feliz, estou curado e agora é voltar a treinar”, disse em conversa com o Gshow.

O ator também revelou que perdeu peso durante o processo: “Perdi 10 kg. E é um dos sintomas da histoplasmose, perda de peso e inflamação nas articulações. Então, agora estou cuidando do meu joelho, foi onde a histoplasmose atacou, e agora voltar também a treinar devagarzinho, fortalecimento, mobilidade para o joelho. Mas estou feliz porque estou curado”.

Thiago se emocionou ao falar sobre Gloria Pires, relembrando a longa parceria com a atriz, com quem já contracenou em diferentes fases da carreira. Ele destacou a admiração por ela, que além de atuar, também assina a direção de “Sexa”, no qual formam um par romântico: “Gloria e eu, a gente se conheceu quando eu tinha 16 para 17 anos, na Grécia. Foi minha segunda novela, que foi Belíssima. E logo depois a gente se reencontrou em Babilônia, numa novela de Gilberto Braga, na qual a gente fazia par romântico.”

