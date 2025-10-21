Após protestos, jogo entre Villareal e Barcelona volta para a Espanha

A La Liga anunciou, nesta terça-feira (21/10), que o jogo entre Villareal e Barcelona, previsto para acontecer no Hard Rock Stadium, em Miami, no dia 20 de dezembro, voltará a ser disputado na Espanha. O cancelamento aconteceu após muitas críticas.

Entre os que foram contra a decisão foi o goleiro Courtois, do Real Madrid, que se manifestou sobre a situação em entrevista coletiva. Na última sexta-feira (17/10), jogadores de Real Oviedo e Espanyol chegaram a ficar parados por cerca de 20 segundos sem tocar na bola no início do confronto.

Com isso, a partida entre Villareal e Barcelona está confirmado para o dia 20 de dezembro, no Estádio de La Ceramica.

Segundo comunicado emitido pela organizadora do Campeonato Espanhol, o projeto representava uma histórica oportunidade para a expansão internacional do futebol espanhol.

“A realização de uma partida fora das nossas fronteiras teria sido um passo decisivo no crescimento global da competição, fortalecendo a presença internacional dos clubes, o posicionamento dos jogadores e a visibilidade do futebol espanhol em um mercado estratégico como os Estados Unidos”, diz a nota.

A entidade aproveitou para agradecer aos clubes pela colaboração com o projeto e afirmou que seguirá trabalhando para levar o futebol espanhol a todos os cantos do mundo.