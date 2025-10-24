24/10/2025
Universo POP
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe
João Vicente lamenta vazamento de conversas com Gracyanne Barbosa: “É triste ser envolvido em polêmica”
Influenciador Buzeira movimentou R$ 14 milhões em esquema com mais de 70 mil depósitos
Modelo que expôs Vini Jr. revela ter bala alojada na cabeça após sequestro
Maquiagem masculina ganha força e quebra estereótipos de gênero
Por onde andam Givaldo Alves, o “mendigo do amor”, Sandra Mara e Eduardo Alves
Eliminação apertada: Lucas Leto deixa a Dança dos Famosos por dois décimos de diferença
Desafios e riscos: o que os astros revelam no horóscopo desta sexta-feira

Após recomendação do MPAC, Prefeitura exonera diretora de unidade de saúde por nepotismo

Com a exoneração publicada, o Ministério Público considerou a recomendação integralmente atendida e determinou o arquivamento do procedimento administrativo que acompanhava o caso

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Prefeitura de Jordão exonerou a diretora da Unidade Básica de Saúde Antônio Rodrigues Damasceno, Maria Nelcilene Lima Brito, após recomendação feita pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC). A decisão foi oficializada no Diário Oficial do Estado, edição nº 14.125, de 10 de outubro de 2025, e posteriormente comunicada ao órgão ministerial por meio de ofício.

Após recomendação do MPAC, Prefeitura exonera diretora de unidade de saúde por nepotismo/Foto: Reprodução

A medida foi tomada depois que a Promotoria de Justiça Cível de Tarauacá, responsável pelas demandas do município de Jordão, identificou nepotismo na nomeação da servidora, que é mãe da secretária municipal de Saúde. A relação configurava subordinação direta entre familiares, o que é vedado pela legislação.

Além do caso de nepotismo, o MPAC também recebeu denúncias de assédio moral envolvendo a direção da unidade, que, segundo o órgão, não estavam sendo devidamente investigadas pela administração municipal.

No documento encaminhado à Prefeitura, o promotor de Justiça Lucas Bruno Iwakami destacou que a manutenção da servidora no cargo feria os princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade e eficiência administrativa. Ele ainda orientou que futuras nomeações para o cargo de direção sejam baseadas em critérios técnicos e de qualificação profissional, evitando vínculos familiares com gestores municipais.

Com a exoneração publicada, o Ministério Público considerou a recomendação integralmente atendida e determinou o arquivamento do procedimento administrativo que acompanhava o caso.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost