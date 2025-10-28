28/10/2025
Universo POP
Márcia Abreu traz os aniversariantes da semana e eventos especiais; confira
Assinada por Rafael Costa e com curadoria de Ana Carolina Zannin, a vitrine Identidade e Origem está à mostra
Mulher flagra marido em chá revelação da amante e destrói a festa com pedaço de pau
‘Só se fala nisso aqui na obra’: pedreiros comemoram pedido de namoro entre Vini Jr. e Virgínia
Virginia Fonseca se torna um dos nomes mais buscados do mundo após assumir namoro com Vini Jr.
Quem é Dan Reynolds, vocalista do Imagine Dragons e pivô da suposta traição de Wanessa Camargo
Sony chama Leonardo de “mentiroso e maquiavélico” em defesa judicial após ser processada
Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. fazem primeira aparição pública após assumirem namoro
Quadro de Oruam é encontrado em mansão de traficante preso em megaoperação; veja vídeo

Após recuo, Câmara aprova despacho gratuito para malas de até 23 kg

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
apos-recuo,-camara-aprova-despacho-gratuito-para-malas-de-ate-23-kg

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (28/10) o Projeto de Lei 5.041/25, que permite o despacho gratuito de bagagens de até 23 kg.

O trecho havia sido incluído pelo relator, deputado Neto Carletto (Avante-BA), mais cedo, mas foi retirado pouco antes da votação. Após a aprovação do relatório dele em votação simbólica, sem contagem nominal de votos, os parlamentares apresentaram um destaque, votaram separadamente e retomaram a regra.

Outra norma incluída por meio de um destaque dos parlamentares proíbe que a companhia aérea cancele o voo de volta caso o passageiro perca a viagem de ida. O cancelamento só poderá ocorrer com a autorização do consumidor.

Leia também

A proposta também prevê que os passageiros poderão levar bagagem de mão de até 12 kg, sem custos extras, no compartimento superior da cabine, um aumento em relação ao limite anterior de 10 kg. Além disso, será permitido carregar um item pequeno sob o assento, como bolsa ou mochila.

Carletto, no entanto, restringiu o projeto somente a voos nacionais, argumentando que uma mudança na legislação poderia gerar dúvidas sobre o cumprimento de acordos bilaterais e reduzir a oferta de voos de companhias de baixo custo que operam em rotas importantes na América do Sul a partir do Brasil.

Leia também

O projeto ganhou fôlego após o aumento de reclamações de aéreas cobrando tarifas extras por malas de mão em voos. Como mostrado pelo Metrópoles, oito anos após a entrada em vigor da resolução 400 da ANAC  as passagens não diminuíram de valor.

Os dados mostram que o valor médio passou de R$ 552,51 em agosto de 2017 para R$ 650,91 em agosto de 2025, alta real, mesmo considerando quedas temporárias durante a pandemia.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost