Após repercussão de caso de suposta traição envolvendo promotor, MPAC se posiciona

Ganhou repercussão nesta semana a circulação de uma notícia envolvendo o nome de um promotor de Justiça do Acre, apontado em publicações como suposto personagem de um caso extraconjugal. O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) reagiu oficialmente ao episódio e divulgou, nesta quinta-feira (2), uma nota oficial.

Na manifestação, o órgão afirma que as informações são falsas e representam um ataque direto à imagem institucional e à independência funcional de seus integrantes, princípios garantidos pela Constituição Federal.

Assinada pelo procurador-geral de Justiça, Danilo Lovisaro do Nascimento, a nota informa que medidas judiciais já estão sendo adotadas para apurar os fatos e responsabilizar os envolvidos.

Confira a nota na íntegra:

Nota Oficial

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) manifesta repúdio à propagação de notícias falsas e ataques dirigidos a um de seus membros nesta quinta-feira, 2 de outubro.

Tais práticas representam não apenas uma tentativa de descredibilizar a atuação institucional, mas também uma afronta à independência funcional assegurada pela Constituição Federal.

O MPAC reafirma o dever de apurar e combater a disseminação de fake news, discurso de ódio ou qualquer ato que vise intimidar ou descredibilizar os seus integrantes.

Medidas judiciais cabíveis já estão sendo adotadas para a apuração dos fatos e responsabilização dos autores.

Danilo Lovisaro do Nascimento

Procurador-Geral de Justiça