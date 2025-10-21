Após reportagem, Alcolumbre destrava sabatina de Gonet no Senado

Após reportagem da coluna, o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), marcou a sabatina do procurador-geral Paulo Gonet, reconduzido pelo presidente Lula para mais um mandato à frente da PGR, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

A decisão foi tomada horas após o senador Otto Alencar (PSD-BA), presidente do colegiado, afirmar à coluna que, embora a data da sabatina já estivesse definida, Alcolumbre ainda não havia encaminhado o processo de Gonet à comissão.

“Marquei a leitura para o dia 5 e a votação para o dia 12, mas ainda não chegou aqui na CCJ”, disse o senador baiano.

O presidente da Casa Alta ainda designou um aliado do presidente Lula, o senador Omar Aziz (PSD-AM), para relatar a sabatina, que está prevista para acontecer no próximo dia 12 de novembro.

Lula havia assinado a recondução de Gonet no dia 27 de agosto. A mensagem da Presidência com a indicação chegou ao Senado em 4 de setembro e, desde então, aguardava despacho de Alcolumbre para a CCJ.

Para ter sua recondução aprovada, Gonet precisa passar por uma sabatina e votação na CCJ do Senado. Depois, a indicação ainda precisa ser submetida ao plenário da Casa.

Alcolumbre e STF

Alcolumbre, como noticiou a coluna, tenta emplacar o também senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) na vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF). Ele chegou a jantar com Lula na segunda-feira (20/10) para falar sobre o assunto.

No jantar, porém, o presidente da República indicou ao chefe do Senado que pretende indicar o advogado-geral da União, Jorge Messias, e não Pacheco, ao Supremo. A indicação será oficializada após Lula voltar da viagem à Ásia, na próxima semana.