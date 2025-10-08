08/10/2025
Após resistência em deixar governo, ministro do Turismo é afastado do União Brasil

O União Brasil anunciou nesta quarta-feira (8/10) que o ministro do Turismo, Celso Sabino, está suspenso das atividades partidárias até o fim do seu processo de expulsão, que teve início após sua resistência em deixar o governo. Segundo o partido, o fim da análise da expulsão de Sabino tem o prazo máximo de 60 dias.

Hoje, o ministro ocupa uma vaga na executiva nacional e uma no diretório nacional do partido, além de participar das decisões partidárias a nível nacional. Com a decisão, no entanto, ele fica afastado dessas funções.

Reprodução: Instagram/@celsosabinooficial
Foto: Ricardo Stuckert
Celso Sabino - Internet Reprodução
Foto: Brenno Carvalho/Agência O Globo
Sabino é alvo de um processo aberto no último dia 30 em que é acusado de desrespeitar orientações partidárias. O ministro não deixou seu cargo mesmo após o ultimato da sigla para que todos do partido deixassem o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Apenas ele votou contra o próprio afastamento.

O chefe da pasta do Turismo também é alvo um procedimento que pede a intervenção da direção nacional do União Brasil no escritório do partido no Pará, atualmente comandado pelo ministro. Sobre esse processo, o União Brasil afirmou que o diretório estadual sairá da alçada de Sabino e será conduzido por uma comissão provisória interventiva.

“O partido, no meu entendimento, tem tomado decisões equivocadas, açodadas. A gente vai continuar com o diálogo agora, com esse processo seguindo para o Conselho de Ética, para tentar sensibilizar os membros do partido de que o momento eleitoral tem que ser deixado para o prazo eleitoral”, disse Sabino a jornalistas após a decisão do partido.

