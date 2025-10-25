Após revés no Castelão, Flamengo chega à quarta derrota no Brasileirão

Na noite deste sábado (25/10), o Flamengo visitou o Fortaleza pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro e acabou derrotado. O Leão do Pici venceu por 1 x 0, gol marcado por Breno Lopes. Com o revés, o Rubro-negro chegou à quarta derrota na Série A do Brasileirão em 2025.

Todas as derrotas do Flamengo aconteceram fora de casa. A primeira foi na 7ª rodada para o Cruzeiro. O clube Celeste venceu por 2 x 1, gols assinalados por Kaio Jorge e Gabigol. Arrascaeta fez para o Rubro-negro. Depois, na 14ª rodada, o Santos derrotou o Flamengo por 1 x 0, gol marcado por Neymar.

Depois, antes de ser derrotado na noite deste sábado (25/10) para o Fortaleza, a equipe foi superada pelo Bahia na 27ª rodada do Brasileirão, na Arena Fonte Nova. Willian José fez o gol do Tricolor de Aço.

Revezes do Flamengo no Brasileirão

Cruzeiro 2 x 1 Flamengo – 7ª rodada

Santos 1 x 0 Flamengo – 14ª rodada

Bahia 1 x 0 Flamengo – 27ª rodada

Fortaleza 1 x 0 Flamengo – 30ª rodada

O Flamengo agora deixa o Campeonato Brasileiro para trás e volta as atenções para a semifinal da Libertadores. Na quarta-feira (29/10), o Rubro-negro visita o Racing, às 21h30, no Estádio El Cilindro.