Após roubo no Louvre, joias são levadas ao Banco da França

Após o roubo de mais de R$ 500 milhões em itens do Museu do Louvre, em Paris, na última semana, a instituição fez a transferência de suas mais preciosas joias para o Banco da França, onde ficarão guardadas com segurança reforçada. De acordo com o veículo francês RTL, a transferência de itens do Louvre ao banco foi realizada na sexta-feira (24/10), sob escolta policial secreta.

Vem entender!

foto com cor. museu do louvre - metrópolesO assalto ao Louvre levou em torno de 4 minutos de duração

Medida de segurança

O Banco da França, localizado a apenas 500 metros de distância do Museu do Louvre, armazena as reservas de ouro do país e é reconhecido como uma das instituições financeiras mais seguras e respeitadas do mundo.

Leia também

foto com cor. joias roubadas no louvre - metrópolesAs joias pertenceram a figuras históricas do período napoleônico

 

foto com cor. joias roubadas no louvre - metrópolesO crime audacioso chocou os moradores de Paris

Relembre o caso

O Museu do Louvre passou por um reforço na segurança após joias que pertenceram a figuras históricas dos séculos 18, 19 e 20 terem sido roubadas na manhã de domingo (19/10), em um assalto audacioso.

foto com cor. roubo no museu do louvre - metrópolesO roubo ocorreu no dia 19 de outubro

 

Imagem colorida de homem roubando museu do Louvre -- MetrópolesRoubo no Museu do Louvre

 

foto com cor. Tiara que pertenceu a imperatriz Eugênia - metrópolesTiara que pertenceu a imperatriz Eugênia

Ao todo, oito peças de valor inestimável foram levadas — uma nona peça caiu durante o processo de fuga e logo foi recuperada pelas autoridades francesas —, durante a ação que durou apenas quatro minutos.

imagem colorida joias roubadas museu louvreCoroa com safiras e quase 2.000 diamantes e colar com oito safiras do Sri Lanka e mais de 600 diamantes da rainha consorte Maria Amélia (a foto também exibe brincos e um broche, mas as peças não foram levadas)

 

imagem colorida joias roubadas museu louvreColar e brincos da imperadora Maria Luisa, segunda esposa de Napoleão Bonaparte, com 32 esmeraldas e 1.138 diamantes

 

imagem colorida joias roubadas museu louvreCoroa da imperatriz Eugênia, que foi recuperada horas depois do roubo danificada em uma rua de Paris, segundo a polícia

