Após se pronunciar sobre separação de Cocielo, Tata Estaniecki posta foto com os filhos

Tata Estaniecki publicou uma foto ao lado dos filhos nesta terça-feira (21/10), após se pronunciar pela primeira vez sobre o fim do casamento com o YouTuber Júlio Cocielo e afirmar que está de volta à sua rotina.

No registro, a influenciadora aparece dentro do carro com Beatriz, de 5 anos, e Caio, de 2 anos, frutos da relação com o ex-marido. Na legenda, colocou um emoji de coração vermelho.

No pronunciamento, Estaniecki confirmou que agora é “bola para frente”, sempre colocando os filhos em primeiro lugar: “O foco agora é realmente estarmos bem para que eles também fiquem bem, e é nisso que a gente está se concentrando. É isso, a vida tem que continuar, e já estou de volta, na minha rotina, no meu trabalho”, contou a apresentadora, que já retornou às gravações.

O anúncio da separação foi feito pelo próprio Cocielo, através das redes sociais, na última quinta-feira (16/10). Os dois iniciaram o relacionamento no início de 2017 e subiram ao altar em março do ano seguinte.