Após semana gelada, temperaturas em São Paulo podem atingir 37ºC

A atuação de uma massa de ar seco vai aumentar as temperaturas em São Paulo neste fim de semana, após uma sequência de dias mais gelados causados pela passagem de uma frente fria. Neste sábado (25/10), as máximas podem atingir até 37°C no estado.

Segundo a Defesa Civil, o tempo vai permanecer estável ao longo do dia e com predomínio de Sol na maior parte do território paulista.

Leia também

Na capital, as temperaturas máximas podem chegar a 32ºC. Na faixa leste, região de Itapeva, região de Sorocaba e região metropolitana, as máximas ficarão entre 26°C e 32°C. Nas demais áreas do estado, entre 32ºC e 37ºC.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, a faixa leste pode registrar chuviscos isolados. Áreas pontuais de todas as regiões podem apresentar rajadas fortes de vento.

Com exceção do litoral paulista, a umidade relativa do ar poderá alcançar valores inferiores a 20%, principalmente em municípios das regiões norte, noroeste e centro.

No domingo (26/10), a aproximação de uma frente fria deve aumentar a nebulosidade e provocar chuvas isoladas nas áreas que fazem divisa com o Paraná. Mesmo assim, o estado de São Paulo deve apresentar altas temperaturas e queda acentuada da umidade do ar.