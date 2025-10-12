12/10/2025
Após separação definitiva, IZA e Yuri Lima comemoram juntos o 1º aniversário da filha

IZA, cantora de 35 anos, e Yuri Lima, jogador de futebol de 31, se uniram neste domingo (12/10) para comemorar o aniversário da filha, Nala, que completa 1 ano na segunda-feira (13/10). Mesmo separados, os dois mostraram sintonia ao anteciparem a festa, que teve como tema um encantador safári. A família entrou no clima da celebração e apareceu caracterizada, esbanjando ternura em um momento marcado por amor e união.

Nala, primeira filha da cantora e do ex-atleta, nasceu em 13 de outubro de 2024 e, desde então, tem sido o maior elo entre os dois. Apesar de estarem separados, IZA e Yuri mostraram que continuam unidos pelo amor e pela responsabilidade em comum. Durante a celebração, ambos demonstraram sintonia e carinho ao lado da pequena, reforçando que, acima de qualquer diferença, o bem-estar e a felicidade da filha sempre estarão em primeiro lugar.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram
Após separação definitiva, Iza e Yuri Lima comemoram juntos o primeiro aniversário da filha, NalaReprodução: Instagram
Reprodução: YouTube/Papelpop
Iza e Nala durante a entrevista ao portal Papel PopReprodução: YouTube/Papelpop
Reprodução: Instagram
Iza, Nala e Yuri LimaReprodução: Instagram
Reprodução: Globo
Iza e NalaReprodução: Globo
Reprodução Instagram
Nala é a primeira filha da cantora Iza com o jogador de futebol Yuri LimaReprodução Instagram
Yuri Lima e Iza - Reprodução/Instagram
Yuri Lima é jogador de futebol e pai de Nala, filha da cantora IzaYuri Lima e Iza – Reprodução/Instagram

O relacionamento do ex-casal foi conturbado, principalmente durante a gravidez de IZA. Na época, a artista chegou a gravar um vídeo polêmico em que contou ter sido traída virtualmente por Yuri. No entanto, após a separação, eles reataram, o que gerou uma onda de críticas direcionadas à cantora.

Agora, a relação chegou ao fim de forma definitiva. Os rumores de que os dois haviam colocado um ponto final no relacionamento começaram na manhã de terça-feira (7/10), quando Yuri deixou de seguir familiares da artista e apagou do Instagram as fotos em que aparecia ao lado da carioca. A informação foi confirmada pela assessoria da famosa ao portal LeoDias.

