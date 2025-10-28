Após separação, Iza elogia Yuri Lima e dispara: “Não existe ex-pai”

Sempre se esquivando de perguntas pessoais, principalmente após o término por conta das polêmicas envolvendo o ex, Yuri Lima, Iza resolveu falar sobre a relação com o jogador, depois de anunciar a separação, no início deste mês.

Questionada sobre o assunto, primeiro ela explicou: “Eu tô bem, eu tô tranquila, assim, eu acho que é isso, né, eu tento não ficar falando muito sobre minha vida pessoal, mas eu acho que o mais importante é isso”, garantiu.

Em seguida, a cantora elogiou o ex-jogador do Mirassol: “Nala tá bem, ela tá super feliz, vendo o pai dela, me vendo o tempo inteiro, porque é isso que ela precisa, ela é a nossa preocupação, ela é prioridade, não existe ex-pai, ele é um pai maravilhoso, e a Nala é muito sortuda por isso”, afirmou.

O término

O relacionamento da cantora Iza com o jogador Yuri Lima chegou ao fim. A informação foi divulgada pelo jornalista Leo Dias, no último dia 7, durante o programa Melhor da Tarde.

Segundo fontes do colunista, amigos próximos à artista relataram que o relacionamento havia chegado ao fim cerca de dez dias antes.

Em nota, a assessoria de imprensa da cantora confirmou o término. Leia o comunicado: “Iza e Yuri Lima não formam mais um casal. A separação aconteceu de forma respeitosa e amigável. Ambos seguem comprometidos com o amor, o cuidado e a criação da filha Nala, sempre com carinho, parceria e responsabilidade.”

Desabafo de Iza

Vale lembrar que, em entrevista recente ao jornal O Globo, Iza falou sobre as críticas que recebia desde que decidiu reatar o relacionamento com o jogador Yuri Lima. A cantora contou que evitava ler comentários nas redes sociais para preservar sua saúde emocional e destacou que muitas opiniões refletem preocupação, mas também há quem queira apenas espalhar ódio.

A artista relembrou ainda o momento difícil em que descobriu a traição de Yuri, quando estava grávida da filha do casal, Nala, nascida em outubro de 2024. Segundo ela, a notícia chegou pouco antes de gravar o vídeo em que falou publicamente sobre o caso. “Me senti em perigo, essa foi a real”, disse, explicando que, mesmo fragilizada, não se arrepende de ter exposto o ex.

Apoio de uma professora

Iza contou que uma conversa com sua professora de ioga foi essencial para lidar com o turbilhão emocional da época. “Quando a gente está grávida, não tem de segurar nada”, ouviu da profissional — conselho que a ajudou a se permitir sentir e compreender o próprio processo. Hoje, a cantora afirma se sentir mais madura e preparada para lidar com as situações de outra forma.

A cantora também refletiu sobre o impacto das redes sociais em sua vida, dizendo que o afastamento não é sinal de maturidade, mas de fragilidade. Ela ressaltou que as palavras ditas na internet podem afetá-la profundamente e que só consegue estar mais conectada quando se sente emocionalmente bem.

Vale lembrar que Yuri Lima voltou a ser alvo de polêmica na ocasião após republicar, em seu perfil no Instagram, a foto de uma mulher de biquíni. A publicação foi apagada pouco depois, mas já havia repercutido nas redes sociais. A jovem chegou a se pronunciar, afirmando que não conhecia o jogador e que a imagem compartilhada por ele era antiga.