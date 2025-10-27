27/10/2025
Após separação, Iza fala sobre Yuri Lima e destaca relação com a filha: “Pai maravilhoso”

A cantora Iza revelou como tem se sentido após a separação de Yuri Lima e falou sobre a relação do ex-jogador com a filha, Nala, de 1 ano, durante uma coletiva de imprensa com a repórter do portal LeoDias, Katharine Alves. A entrevista aconteceu neste domingo (26/10), durante sua coroação como rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense, no Rio de Janeiro.

“Eu tô bem, eu tô tranquila, assim, eu acho que é isso, né, eu tento não ficar falando muito sobre minha vida pessoal, mas eu acho que o mais importante é isso”, apontou a artista.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram
Após separação definitiva, Iza e Yuri Lima comemoram juntos o primeiro aniversário da filha, Nala
Reprodução: Instagram
Iza e Yuri Lima com a filha, NalaReprodução: Instagram
Reprodução: Instagram
Iza, Nala e Yuri LimaReprodução: Instagram
Reprodução Instagram
Nala, filha da cantora Iza com o jogador de futebol Yuri Lima

A rainha de bateria da verde e branca falou ainda de como tem sido a relação da pequena com o pai: “Nala tá bem, ela tá super feliz, vendo o pai dela, me vendo o tempo inteiro, porque é isso que ela precisa, ela é a nossa preocupação, ela é prioridade, não existe ex-pai, ele é um pai maravilhoso, e a Nala é muito sortuda por isso”, declarou.

Iza e Yuri decidiram terminar a relação no início deste mês de outubro, após um ano do primeiro término do namoro. Na ocasião, a cantora estava na reta final da gestação de Nala, e teria voltado com o até então, jogador do Mirassol, após as polêmicas envolvendo trocas de mensagem com uma criadora de conteúdo adulto.

