Após separação, Iza fala sobre Yuri Lima e destaca relação com a filha: “Pai maravilhoso”

“Eu tô bem, eu tô tranquila, assim, eu acho que é isso, né, eu tento não ficar falando muito sobre minha vida pessoal, mas eu acho que o mais importante é isso”, apontou a artista.
Veja as fotos
Leia Também
A rainha de bateria da verde e branca falou ainda de como tem sido a relação da pequena com o pai: “Nala tá bem, ela tá super feliz, vendo o pai dela, me vendo o tempo inteiro, porque é isso que ela precisa, ela é a nossa preocupação, ela é prioridade, não existe ex-pai, ele é um pai maravilhoso, e a Nala é muito sortuda por isso”, declarou.
Iza e Yuri decidiram terminar a relação no início deste mês de outubro, após um ano do primeiro término do namoro. Na ocasião, a cantora estava na reta final da gestação de Nala, e teria voltado com o até então, jogador do Mirassol, após as polêmicas envolvendo trocas de mensagem com uma criadora de conteúdo adulto.