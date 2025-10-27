Após ser flagrada com Léo Pereira, Karoline brinca: “Não venham me chamar de sonsa”

Karoline Lima e Léo Pereira foram flagrados aproveitando o domingo (26/10) juntos, após comunicarem o fim do relacionamento em setembro. Horas depois das imagens do encontro circularem nas redes sociais, a influenciadora se pronunciou no story do Instagram de forma bem-humorada.

“Não venham me chamar de sonsa não. Não venham me xingar aqui não. Block em todas”, disse ela aos seguidores no story do Instagram adicionando carinhas de risadas à legenda do post.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Karoline Lima nega traição após término com Leo Pereira Foto/Portal LeoDias Karoline Lima e Léo Pereira – Foto: Reprodução/Instagram

Karoline Lima e Léo Pereira Reprodução: Instagram Léo Pereira e Karoline Lima – Reprodução/Instagram

Karoline Lima comenta término com Léo Pereira Reprodução: Instagram @karolinel Voltar

Próximo

A influenciadora também contou que está experimentando novidades em sua rotina. “Gente, hoje eu marquei mais um rolê aleatório para a minha vida. Próxima semana, vou começar a fazer aula de canto. Olha que louca. Por mim fazia essa semana, mas o professor só tem horário para próxima semana”, contou ela.

“Amanhã vou fazer mais um rolê aleatório. Vou começar pilates. Não sabia nem que pilates fazia esforço, para mim era tipo uma yoga, mas amanhã vou fazer”, completou ela.

Karoline e Léo colocaram um ponto final na relação no fim do mês passado. Porém, na tarde deste domingo (26/10), foram vistos juntos e bem felizes numa cafeteria, segundo a imagem que a reportagem do portal LeoDias teve acesso.

Em entrevista ao portal LeoDias, há duas semanas, ela contou que ainda tinha contato com o ex-namorado. O motivo? Um patrimônio em comum. “A gente tem muitas coisas ainda em comum, até, lógico. Tipo, a gente tem uma casa que a gente comprou juntos, tem toda uma vida. Então, eu não sou inimiga dele, nem ele é meu inimigo, muito pelo contrário”, explicou na ocasião.