27/10/2025
Universo POP
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser “viciado” em trair
“Coagida”, diz advogado sobre denúncia de Marcela Tomaszewski contra Dado Dolabella
Passa ou Repassa: pergunta sobre água deixa participantes sem resposta
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta segunda-feira

Após ser flagrada com Léo Pereira, Karoline brinca: “Não venham me chamar de sonsa”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
apos-ser-flagrada-com-leo-pereira,-karoline-brinca:-“nao-venham-me-chamar-de-sonsa”

Karoline Lima e Léo Pereira foram flagrados aproveitando o domingo (26/10) juntos, após comunicarem o fim do relacionamento em setembro. Horas depois das imagens do encontro circularem nas redes sociais, a influenciadora se pronunciou no story do Instagram de forma bem-humorada.

“Não venham me chamar de sonsa não. Não venham me xingar aqui não. Block em todas”, disse ela aos seguidores no story do Instagram adicionando carinhas de risadas à legenda do post.

Veja as fotos

Foto/Portal LeoDias
Karoline Lima nega traição após término com Leo PereiraFoto/Portal LeoDias
Karoline Lima e Léo Pereira - Foto: Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira – Foto: Reprodução/Instagram
Reprodução: Instagram
Karoline Lima e Léo PereiraReprodução: Instagram
Léo Pereira e Karoline Lima - Reprodução/Instagram
Léo Pereira e Karoline Lima – Reprodução/Instagram
Reprodução: Instagram @karolinel
Karoline Lima comenta término com Léo PereiraReprodução: Instagram @karolinel

Leia Também

A influenciadora também contou que está experimentando novidades em sua rotina. “Gente, hoje eu marquei mais um rolê aleatório para a minha vida. Próxima semana, vou começar a fazer aula de canto. Olha que louca. Por mim fazia essa semana, mas o professor só tem horário para próxima semana”, contou ela.

“Amanhã vou fazer mais um rolê aleatório. Vou começar pilates. Não sabia nem que pilates fazia esforço, para mim era tipo uma yoga, mas amanhã vou fazer”, completou ela.

Karoline e Léo colocaram um ponto final na relação no fim do mês passado. Porém, na tarde deste domingo (26/10), foram vistos juntos e bem felizes numa cafeteria, segundo a imagem que a reportagem do portal LeoDias teve acesso.

Em entrevista ao portal LeoDias, há duas semanas, ela contou que ainda tinha contato com o ex-namorado. O motivo? Um patrimônio em comum. “A gente tem muitas coisas ainda em comum, até, lógico. Tipo, a gente tem uma casa que a gente comprou juntos, tem toda uma vida. Então, eu não sou inimiga dele, nem ele é meu inimigo, muito pelo contrário”, explicou na ocasião.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost