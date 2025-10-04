Após “Sessão de Terapia” e “Reis”, Aline Fontes investe em carreira internacional

Aline Fontes, que trabalhou nas séries “Sessão de Terapia” e “Reis”, recentemente, rodou em Buenos Aires, o longa-metragem “Fervor”, produção argentina, com direção de Juan Pablo Pires, e previsão de lançamento em 2026. O cineasta, vale informar, é muito bem relacionado no Brasil e dirigiu algumas produções da Record.

Segundo Aline, o filme reúne artistas da cena argentina e da brasileira, “o que trouxe uma riqueza enorme para o projeto. Não posso abrir todos os nomes ainda, mas posso dizer que tivemos participações especiais, que somaram demais à narrativa…Essa troca constante entre culturas e olhares foi muito enriquecedora”.

Sofia, personagem da atriz, transita entre os dois idiomas, espanhol e português. “Esse foi um dos meus grandes desafios, porque não era apenas sobre decorar falas em outra língua, mas compreender a musicalidade, a emoção e a forma como cada idioma molda o pensamento e o corpo da personagem”.

“‘Fervor’” é um filme que fala sobre identidade, desejo e as barreiras sociais que enfrentamos, trazendo à tona dilemas muito humanos. A Sofia é uma mulher inquieta, atravessada por escolhas que a colocam constantemente em confronto consigo mesma e com o ambiente ao redor”, detalha.

Sobre o momento do audiovisual brasileiro, com nossos trabalhos em destaque em outros mercados e concorrendo a prêmios, como o Oscar, a atriz diz que observa tudo com muito entusiasmo.

“Temos histórias potentes, criadores e técnicos extremamente talentosos. O Brasil sempre foi fértil em narrativas que tocam fundo, mas por muito tempo esbarramos em falta de apoio ou reconhecimento. Agora, com as produções voltando a ganhar visibilidade internacional, fica ainda mais evidente o quanto o nosso audiovisual tem potência e merece estar nesses espaços. É um reflexo do nosso esforço coletivo e de uma identidade cultural que, quando bem narrada, dialoga com o mundo”, conclui.