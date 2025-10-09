Após suposto boicote de Tarcísio, Haddad diz que governo ajudará SP

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reforçou, nesta quinta-feira (9/10), que o governo federal continuará a ajudar o estado de São Paulo. A declaração ocorre após notícias mostrarem que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) teria articulado nos bastidores para impedir a aprovação da chamada “MP do IOF”, que caducou nessa quarta-feira (8/10).

Para Haddad, o governador de São Paulo agiu em “detrimento dos interesses nacionais para proteger a Faria Lima”. “Quero dizer com muita clareza: nós vamos continuar ajudando o estado de São Paulo”, disse Haddad a jornalistas.

“Mesmo com a notícia de que um governador do estado agiu, na minha opinião, em detrimento dos interesses nacionais para proteger a Faria Lima, nós não vamos prejudicar o estado de São Paulo”, afirmou ele.

O ministro ressaltou que São Paulo “nunca teve um tratamento como teve por parte desse governo”. Segundo ele, a orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “sempre foi de jamais discriminar um governador pela sua bandeira partidária”.

Leia também

Na noite dessa quarta, a Câmara dos Deputados aprovou a retirada de pauta da medida provisória n° 1.303/2025, que previa elevar a arrecadação por meio de tributos e substituía a alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Com isso, a MP caducou, ou seja, perdeu a validade, pois só tinha até as 23h59 de para ser apreciada pelos deputados.

Na semana que vem

Nesta quinta, Lula criticou a derrubada da MP do IOF e disse que vai reunir membros do governo na próxima semana para discutir as alternativas para reverter a perda arrecadatória. O petista embarca para Roma no fim de semana.

“Ontem liguei para o Haddad, para Gleisi, falei: ‘vamos relaxar, não vamos perder o final de semana discutindo o que aconteceu no Congresso’. […] Eu volto na quarta para Brasília e aí sim eu vou reunir o governo para discutir como a gente vai propor que o sistema financeiro, sobretudo as fintechs — que tem fintech hoje maior do que banco — que elas paguem o imposto devido a esse país”, disse Lula.