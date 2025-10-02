Após susto com câncer de pâncreas, Edu Guedes fala de superação e apoio de Ana Hickmann

02/10/2025
O portal LeoDias marcou presença, nesta quinta-feira (2/10), na inauguração da Além do Olhar by Ana Hickmann, clínica de estética avançada da apresentadora e empresária, lançada no Shopping Downtown, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A repórter Katharine Alves conversou com Edu Guedes, marido da comunicadora e chef de cozinha, sobre a relação com a loira, a cirurgia para a retirada de um tumor no pâncreas e como ele se reinventou após esse susto.

“Ah, é (uma admiração) enorme, né? Sempre que a gente pode apoiar um ao outro, a gente faz isso. Então, eu retribuo um pouco o que ela faz por mim também. Sei o quanto era importante estar aqui hoje para ela, nessa inauguração. Então, fico feliz de estar”, disparou Guedes sobre a amada. Edu completou entregando sobre os aprendizados que vem adquirindo ao lado da esposa: “Acho que cada dia é um dia diferente, mas acho que o importante é a gente se apoiar acima de tudo, se admirar também”.

“Com relação às crianças, a Ana tem um filho de 11 anos, eu tenho uma filha de 16. Então, cada dia, ontem, a gente estava os quatro em casa, é divertido, é diferente. Cada dia, por conta do nosso trabalho, é muito diferente um dia do outro. Então, nunca é monótono. Hoje a gente está aqui, a Ana amanhã vai para o interior, vai para Araras, eu vou para Sorocaba, que vou trabalhar no supermercado lá. Então, nosso dia, cada dia, é um dia diferente”, pontuou a personalidade gastronômica.

Um novo homem, Eduardo abriu o jogo sobre a transformação no pós-operatório e como avalia a virada de chave em sua vida pessoal e profissional, após a notícia que pegou fãs, amigos e familiares de surpresa: “Eu sempre pensei com simplicidade, pensei em fazer as coisas, ser feliz com aquilo que a gente tem sempre, sem pensar dessa forma. Porém, o que acontece? Mudam algumas coisas no nosso pensamento, né? Muda no sentido assim, de fazer somente aquilo que a gente realmente quer. Porque muitas vezes, no dia a dia, a gente acaba fazendo coisas que não tem tanta vontade ou faz para agradar alguém”.

“Então, é isso: fazer aquilo de que a gente tem vontade. Se tenho dúvida de alguma coisa hoje, eu já não faço mais. E a outra questão é assim: dar valor para as pessoas que gostam da gente, retribuir o carinho que a gente tem. Tive um carinho muito grande, acho que é por isso que eu também melhorei de tudo tão rápido, né? E a outra coisa é não ficar se lamentando por pouco, porque, assim, até a gente ter um problema muito sério como tive, a gente às vezes reclama por bobagem, por qualquer coisa. E se eu puder passar isso para as pessoas, porque, no fundo, é isso que importa, o resto não tem importância. Às vezes, a gente se lamenta por causa de uma bobagem qualquer, quando a gente tem um problema sério, a gente vê que aquilo lá não é nada”, finalizou o companheiro de Hickmann.

