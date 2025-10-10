Após ter sintomas de gripe, apresentador de 41 anos morre de infarto

O apresentador de TV Emilio Sueños, mais conhecido como o “Ken venezuelano”, morreu nessa quinta-feira (9/10), aos 41 anos, após ter um ataque cardíaco pelo uso excessivo de testosterona. Segundo uma amiga próxima, ele apresentou sintomas semelhantes aos de uma gripe, mas o quadro se complicou rapidamente nos dias seguintes.

Emilio Garcia, nome verdadeiro do modelo e apresentador, aplicava injeções de testosterona para corrigir um procedimento estético malsucedido e aumentar a massa muscular para participar de uma competição de fisiculturismo.

Segundo Ivanna Melgar, ele começou a tossir e não conseguia respirar de uma hora para outra, em meados de setembro, mas não procurou atendimento médico imediatamente.

“Ele me enviou mensagens de áudio dizendo que não era gripe, mas que simplesmente não conseguia respirar”, contou à imprensa local.

12 imagens Fechar modal. 1 de 12

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), doenças cardiovasculares são algumas das principais causas de mortes no Brasil. Segundo a instituição, a maioria dos óbitos poderiam ser evitados ou postergados com cuidados preventivos e medidas terapêuticas

Peter Dazeley/ Getty Images 2 de 12

Para a SBC, a prevenção e o tratamento adequado dos fatores de risco e das doenças do coração podem ser o suficientes para reverter quadros graves. Para isso, é necessário saber identificar os principais sintomas de problemas cardiovasculares e tratá-los, caso apresente algum deles

bymuratdeniz/ Getty Images 3 de 12

Dentre as doenças cardiovasculares que mais fazem vítimas fatais, o Acidente Vascular Cerebral (AVC) se destaca. Ele é causado devido à presença de placas de gordura que entopem os vasos sanguíneos cerebrais. Entre os sintomas estão: dificuldade para falar, tontura, dificuldade para engolir, fraqueza de um lado do corpo, entre outros

KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRARY/ Getty Images 4 de 12

Imagem ilustrativa de pessoa com dor no peito

katleho Seisa/Getty Images 5 de 12

A cardiomiopatia é outra grave doença que acomete o coração. A enfermidade, que deixa o músculo cardíaco inflamado e inchado, pode enfraquecer o coração a ponto de ser necessário realizar transplante. Entre os sintomas da doença estão: fraqueza frequente, inchaços e fadiga

SolStock/ Getty Images 6 de 12

O infarto do miocárdio acontece quando o fluxo sanguíneo no músculo miocárdio é interrompido por longo período. A ausência do sangue na região pode causar sérios problemas e até a morte do tecido. Obesidade, cigarro, colesterol alto e tendência genética podem causar a doença. Entre os sintomas estão: dor no peito que dura 20 minutos, formigamento no braço, queimação no peito, etc.

KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRARY/ Getty Images 7 de 12

Uma das doenças do coração mais comuns, e grave é a insuficiência cardíaca. Ela é caracterizada pela incapacidade do coração de bombear o sangue para o organismo. A enfermidade provoca fadiga, dificuldade para respirar, fraqueza, etc. Entre as principais causas da enfermidade estão: infecções, diabetes, hábitos não saudáveis, etc.

bymuratdeniz/ Getty Images 8 de 12

A doença arterial periférica, assim como a maioria das doenças do coração, é provocada pela formação de placas de gordura e outras substâncias nas artérias que levam o sangue para membros inferiores do corpo, como pés e pernas. Colesterol alto e tabagismo contribuem para o problema. Entre os sintomas estão: feridas que não cicatrizam, disfunção erétil e inchaços no corpo

manusapon kasosod/ Getty Images 9 de 12

Causada por bactérias, fungos ou vírus de outras partes do corpo que migram para o coração e infeccionam o endocárdio, a endocardite é uma doença que pode causar calafrios, febre e fadigas. O tratamento da doença dependerá do quadro do paciente e, algumas vezes, a cirurgia pode ser indicada

FG Trade/ Getty Images 10 de 12

Causada devido à inflamação de outros músculos cárdicos, a miocardite pode causar enfraquecimento do coração, frequência cardíaca anormal e morte súbita. Dores no peito, falta de ar e batimentos cardíacos anormais são alguns dos principais sintomas

Peter Dazeley/ Getty Images 11 de 12

Além dos sintomas comuns de cada uma das doenças cardiovasculares, cansaço excessivo sem motivo aparente, enjoo ou perda do apetite, dificuldade em respirar, inchaços, calafrio, tonturas, desmaio, taquicardia e tosse persistente podem ser sinais de problemas no coração

Peter Dazeley/ Getty Images 12 de 12

Segundo a cartilha de Diretriz de Prevenção Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), apesar de alguns casos específicos, é possível prevenir problemas no coração mantendo bons hábitos alimentares, praticando exercícios físicos e cuidando da mente

andresr/ Getty Images

Emilio foi levado às pressas para o Hospital Geral Guasmo Sur, em Guayaquil, em 1º de outubro, depois de desmaiar, onde foi colocado em tratamento intensivo.

Exames mostraram que o coração do modelo tinha crescido de forma anormal, resultando em uma inflamação cardíaca. De acordo com os médicos, o problema foi causado pelo uso excessivo de testosterona.

Ivanna confirmou o uso da substância pelo amigo para corrigir um procedimento estético malsucedido

“O problema piorou porque ele injetou o hormônio no braço e não nas nádegas, devido à presença de biopolímeros naquela área. Seu coração não aguentou e um dos pulmões também foi danificado”, revelou.

Emilio passou por transfusões de sangue, uma tentativa dos médicos de tirar o hormônio do corpo dele, mas não teve sucesso com o tratamento e acabou falecendo.

Siga a editoria de Saúde e Ciência no Instagram e fique por dentro de tudo sobre o assunto!