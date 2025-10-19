Após término com Cocielo, web resgata vídeo em que Tatá fala sobre separação: “Medo”

O fim do casamento entre Júlio Cocielo e Tatá Estaniecki continua repercutindo na internet. Após o anúncio do término, internautas trouxeram à tona um vídeo antigo da influenciadora em que ela comenta sobre separação durante uma conversa no PodDelas, programa que apresenta. O casal, que estava junto há oito anos e tem dois filhos, oficializou o fim da relação nesta semana, por meio das redes sociais.

No registro, Tatá relembra um momento marcante da vida pessoal ao falar sobre o casamento com o humorista. “Meus pais são separados e aí eu lembro que quando o Júlio me pediu em casamento eu falei: ‘Eu caso, mas não quero separar’. Eu tenho medo de… Sei lá. Às vezes acaba o amor, né? Às vezes acaba, gente”, disse ela, na edição do podcast que contou com a participação de Karoline Lima — que também anunciou o fim de seu relacionamento com o jogador Léo Pereira em setembro deste ano.

Reprodução/@cocielo Tata Estaniecki e Júlio Cocielo Reprodução/Instagram/@tata Cocielo é casado com Tatá Estaniecki – Instagram Tata Estaniecki e Julio Cocielo Reprodução/Instagram Os influenciadores são pais de Bia e Caio. Reprodução/@cocieo

Na mesma conversa, a apresentadora comentou sobre o impacto que uma separação pode ter nos filhos. Referindo-se a Bia, de 5 anos, e Caio, de 2, Tatá afirmou: “Não quero que meus filhos tenhas essa experiência que eu tive”. O episódio foi ao ar há cerca de dois anos.

O anúncio do término

Júlio Cocielo e Tatá Estaniecki comunicaram o fim do casamento na última quinta-feira (16/10). Pouco depois, ambos retiraram o sobrenome de casados das redes sociais. A notícia foi divulgada primeiro pelo humorista em seu perfil no Instagram e, em seguida, compartilhada também por Tatá.

Na publicação, Cocielo escreveu: “Vocês diziam: ‘No dia em que eles terminarem, eu não acredito mais no amor’. Lendo essas coisas, a gente fazia questão de fazer piadas sobre relacionamentos. Sempre comentamos e brincamos abertamente sobre esses assuntos exatamente pra mostrar que todos passam por problemas, inclusive nós”.

O influenciador ainda destacou que, apesar da separação, o vínculo familiar permanecerá. “Nosso trabalho não tem fim. Temos um objetivo pra vida toda, que é cuidar dos nossos filhos, e, pra isso, vamos estar juntos, sempre próximos, mantendo o respeito, a admiração e o carinho um pelo outro. Ninguém casa esperando uma situação como essa, claro que dói, mas, às vezes, as coisas acontecem do nada, sem um porquê. Talvez seja só um tempo, talvez seja algo pra nos fortalecer… não sabemos. Pode fazer sentido um dia ou talvez não faça. É difícil, mas pedimos que respeitem o nosso momento”, concluiu.