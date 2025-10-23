Após término com Fernando, Maraisa compartilha reflexão: “Nunca se Esqueça”

A cantora sertaneja Maraisa usou suas redes sociais na manhã desta quinta-feira (23/10) para compartilhar uma mensagem de reflexão com os seguidores. A publicação surge logo após a artista ter confirmado que, apesar do término amigável do noivado com o empresário Fernando Mocó, ela não está passando por um bom momento emocional.

A irmã de Maiara, que havia se apresentado em Santa Bárbara de Goiás, registrou o momento em que embarcava em seu jatinho particular, exibindo um semblante triste. Em seguida, publicou uma foto do céu com a legenda motivacional: “Não se esqueça do dia que pediu a Deus pra ter o que você tem hoje!”.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Maraisa posta reflexão na web Reprodução / Instagram Maraisa chora ao contar dificuldades do processo de inseminação Reprodução Portal LeoDias/ LeoDias TV Maraisa nos stories do Instagram Reprodução / Instagram Reprodução Portal LeoDias/ LeoDias TV Fernando Mocó e Maraisa no casamento civil Reprodução Instagram Maraisa Noivos, a cantora Maraisa e o empresário Fernando Mocó comemoraram dois anos de relacionamento Reprodução Instagram Voltar

Próximo

Na quarta-feira (22/10), a artista falou abertamente sobre o fim do romance ao portal LeoDias. “Terminamos sem briga, tudo na paz. Não estou bem, mas vou ficar”, afirmou. O relacionamento com Mocó foi marcado por idas e vindas. Amigos de infância, eles assumiram o namoro em julho de 2023 e ficaram noivos em setembro do mesmo ano.