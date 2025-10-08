Após término de Virginia e Vini Jr., Poliana Rocha faz reflexão e web aponta indireta

Em meio à diversas polêmicas, Poliana Rocha, mãe do cantor Zé Felipe, postou uma nova reflexão em seu Instagram na madrugada desta quarta-feira (8/10). A influenciadora fez um post bem-humorado por meio dos stories da rede social, brincando com a atual situação da família na mídia.

“Estou tão orgulhosa de mim… tanta coisa acontecendo e eu ainda não endoidei”, dizia a publicação, que Poliana adicionou emojis de estrela. O post acontece horas depois de ser confirmado o fim do affair de sua ex-nora Virginia Fonseca, que foi casada com Zé Felipe, com o jogador Vini Jr.

Na noite desta terça-feira (7/10), Poliana compartilhou com os seguidores algumas de suas reflexões sobre como lida com críticas e frustrações. Através dos stories do Instagram, a influenciadora respondeu em uma caixinha de perguntas: “As frustrações fazem parte da vida e nos ensinam a crescer. Nem sempre as coisas saem como queremos, e tá tudo bem. O importante é respirar fundo, aceitar o que não pode ser mudado e aprender com cada experiência. A vida sempre nos dá novas chances, e recomeçar com leveza é o segredo para seguir em paz“.

Além disso, Poliana chamou a atenção ao responder pergunta sobre a “lei do retorno”, o que para muitos serviu como uma indireta da influenciadora para os recentes acontecimentos envolvendo sua família. “A lei do retorno, pra mim, reflete a ideia de que tudo o que fazemos, seja em palavras, atitudes ou intenções, volta de alguma forma. Não necessariamente da mesma maneira, mas na mesma energia.” respondeu ela.

“Quando agimos com bondade, respeito e verdade, atraímos situações e pessoas na mesma sintonia. E quando agimos com egoísmo ou maldade, a vida acaba nos ensinando através das consequências. É como se o universo fosse um espelho que devolve aquilo que entregamos”, finalizou a influenciadora.