Após término, Mari Menezes detalha sinais de abuso em relacionamento com Ulisses DJ

Atenção: a matéria a seguir traz conteúdos sensíveis e pode ocasionar gatilhos sobre violência contra a mulher e violência doméstica. Caso você seja vítima deste tipo de violência ou conheça alguém que passe ou já passou por isso, procure ajuda e denuncie. Ligue para o 180.

Mari Menezes, de 20 anos, recebeu a equipe do portal LeoDias, representada pela repórter Mônica Apor, para uma entrevista realizada em sua residência, em São Paulo e abriu o coração ao detalhar o término com DJ Ulisses, de 21. A influenciadora digital contou que aos poucos foi percebendo que estava em uma relação abusiva, mas afirmou que acreditava em uma mudança de comportamento do companheiro. A jovem ainda entregou qual foi o estopim para o ponto final do relacionamento.

“Eu acho que a gente vai vendo sinais aos poucos dentro de um relacionamento, mas quando a gente ama quer acreditar que aquilo vai mudar por de fato ter uma dependência emocional”, avaliou ela que terminou o namoro em setembro deste ano.

Mari Menezes acusa ex de abusos e ter colocado remédio em sua bebida
Mari Menezes desabafa sobre traição do ex, Ulisses DJ
Mari Menezes e DJ Ulisses
Mari Menezes e Ulisses DJ
Mari Menezes desiste de reatar namoro com Ulises DJ

Mari contou que com a ajuda da terapia passou a reconhecer os sinais de abuso. “Por já fazer terapia, eu entendia que aquilo não estava certo. Então eu sempre tive uma pulga atrás da orelha. Eu sempre pedi mudança e é por isso que eu continuava, por acreditar na mudança”, disse.

A influenciadora revelou o estopim para o fim do namoro com o DJ. “Quando eu tive uma crise de ansiedade bem grande e escutei: ‘deixa ela lá, porque ela sempre tem essa crise’. O momento que a briga parava era quando eu já estava mal e em uma situação não agradável, chorando e aos prantos.”

Segundo ela relatou nas redes sociais, o ex chegou a dar remédio misturado em bebida alcoólica sem seu consentimento. “A gente tinha voltado de uma viagem e estávamos cansados. No meio da madrugada eu falei que estava cansada. Ele me disse que tinha um medicamento, mas eu não sou de dizer e nunca fui de tomar. Depois de um tempo ele disse: ‘você bebeu e nem percebeu’ e disse isso na frente dos meus amigos. Aquilo me deu uma animação e eu nunca fiquei assim. Mas acho que ele não tinha noção do que estava fazendo e por isso que negou para todo mundo. Mas a briga veio e me causou uma crise de ansiedade muito forte. Foi por isso que eu resolvi terminar”, explicou.